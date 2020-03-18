Survivor 2020'de diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı SMS sonuçları sonucu elenen ismi açıkladı

"Tayfun Erdoğan elenen yarışmacı oldu": Survivor gönüllüler takımında elemeye kalan Evrim, Ceyhun ve Tayfun arasında elenen isim belli oldu. Bu yarışmacılar arasında en çok oyu alan isim olan Tayfun Erdoğan bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.