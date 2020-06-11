Survivor 2020 yeni takım kaptanları kim oldu? Acun Ilıcalı Yasin kararını duyurdu
Heyecanın giderek arttığı Survivor'ın son bölümünde yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için yarıştı. Takım kaptanlığını kazanan isimler, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçti.
Survivor 2020'nin 10 Haziran Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümünde yeni kuralların getirilmesiyle sistem değişti. Dün akşam bir kez daha ada yarışmacıları yeni oluşturulacak olan takımların kaptanı olmak için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler.
Parkurda en başarılı performansı sergileyen ve son ikiye kalan isim yeni takımlarının kaptanları olmaya hak kazanmış oldular. Kaptanlıkları kazanan isimler yapılan ada konseyinde birer birer yarışmacı seçti ve böylelikle kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu.
"Cemal Can ve Ardahan takım kaptanları oldu": Bireysel olarak en iyi parkur performansını göstermeye çalışan yarışmacıları, en kısa sürede parkuru bitirerek tabloda üst sıralarda yer almayı denedi. 9 yarışmacı arasında 5 kişi elendi ve geriye toplamda 4 yarışmacı kaldı.
4 yarışmacı ise aralarında oyun oynadı ve kalan son 2 yarışmacı bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları oldu. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.