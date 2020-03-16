Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can'dan şoke eden itiraflar! 'Benim için bitti'
Survivor 2020'ye çok hızlı bir giriş yapan gönüllüler takımından Cemal Can, son haftalarda performansının düşmesiyle herkesin dikkatini çekti. Ceam Can, yayımlanan yeni bölümde ödül oyununda söyledikleriyle izleyenleri şaşırttı.
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivior 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'a hızlı başlayan ve başarıyla devam eden Cemal Can, dokunulmazlık oyunu sırasında içindeki tüm kurtları döktü.
"Kafamda bitirdim": Yarışma alanında rakibiyle kısa bir diyaloğa giren Cemal Can'ın "Ben daha dördüncü günden başladım şikayet etmeye. Adada yaşamak çok zor. Özlem zorluyor. Zayıfladık iyice çiroz olduk. Dayanamıyorum, bitirdim kafamda. Survivor benim için bitti" sözleriyle ekran başındakileri şok etti.
"Cemal Can gözyaşlarına boğuldu":
Survivor 2020'nin ilk haftalarında en iyi performans ödüllerini kazanan Cemal Can yarışmanın favori adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Ancak Cemal Can'ın son günlerde yaşadığı performans düşüklüğü dikkatlerden kaçmadı.
Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı da Cemal Can'ıdaki düşüşe dikkat çekerek, "En kötü parkur derecesini yaptın" diyerek sözü Cemal Can'a verdi.