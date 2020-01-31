Survivor 2020 yarışmacılarına bomba bir isim daha katıldı Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Survivor başlayacak. Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağını dile getiren Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın Şubat ayında ekranlarda olacağını söyledi. 16 Şubat Pazar günü Survivor 2020 başlayacak.



