Survivor 2020 yarışmacıları kim belli oldu Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da yarışacak isimler
Tv8 ekranlarında yayımlanacak olan Survivor 2020 için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarışacağı mücadelede kimlerin yer alacağı açıklandı.
Acun Ilıcalı'nın herkes tarafından ilgiyle izlenen programı Survivor Türkiye, TV8 ekranlarında yayımlanmak için artık gün sayıyor. Heyecanla beklenen yarışmanın yarışmacıları ise herkes tarafından büyük merakla bekleniyordu. Çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor, bu sene ünülüler ve gönüllüler konseptiyle yer alacak.
İki takıma ayrılacak yarışmacılar 5 ay sürecek zorlu bir mücadeleye girecek. Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımında yarışacak isimlerden birçoğu da belli oldu.
Survivor 2020'nin açıklanan ilk yarışmacısı Çok Güzel Haraketler Bunlar ile tanınan oyuncu Ersin Korkut olmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Ersin Korkut, Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek.
Survivor'ın 2005 yılında yayımlanan sezonunda birinciliği göğüsleyen Uğur Pektaş ise aradan geçen zamanın ardından yeniden Survivor'da yerini aldı.