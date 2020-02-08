Survivor 2020 yarışmacıları kim belli oldu Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da yarışacak isimler

Acun Ilıcalı'nın herkes tarafından ilgiyle izlenen programı Survivor Türkiye, TV8 ekranlarında yayımlanmak için artık gün sayıyor. Heyecanla beklenen yarışmanın yarışmacıları ise herkes tarafından büyük merakla bekleniyordu. Çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor, bu sene ünülüler ve gönüllüler konseptiyle yer alacak.