Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever şarkıcılık için ilk adımı attı
Cemal Can Canseven, Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya geldi ve yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti ki o değişiklik gözle görülür bir hal almaya başladı. Cemal Can, şarkıcı olmak için ilk adımını attı.
Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu.
Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.
Cemal Can için bir albüm yapacaklarını söyleyen başarılı aranjör, tarih vermekten kaçınırken Canseven, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Benim hayalim müzik yapmak, Mustafa Ceceli ve Samsun Demir ile buluşarak bu hayalime yaklaşmış olmak beni mutlu ettiği kadar heyecanlandırıyor" demişti.