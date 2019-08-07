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Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim

Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında da Cuma gününe kadar indirim yapılabileceği belirtiliyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor.

En son zam 16 Temmuz'da gelmişti

16 Temmuz'da motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam gelmişti.

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