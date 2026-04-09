Sürücüler yeni düzenlemeye dikkat! APP plakalara izin; ses sistemi, cam filmine esneklik
APP plakalar, multimedya ekranlar, ses sistemleri ve cam filmlerine yönelik yeni kuralları kapsayan yeni trafik düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor. Nisan sonuna kadar çıkması beklenen yeni yönetmelik ile oluşan kafa karışılıklığı giderilecek; vatandaşları rahatlatmak amacıyla söz konusu yasaklarda esnekliğe gidilecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.
TEK BİR ŞART VAR...
Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir hâlinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek.
Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. Seyir hâlinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak.
Absürt bir durum olmadığı hâlde, ekran sisteminin nerede olduğu da önemli olmayacak.