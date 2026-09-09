Sürücüler dikkat, pompa fiyatları değişiyor! Brent petrol 100 doları aştı, akaryakıta zam geliyor mu?

Küresel enerjide yaşanan jeopolitik gerilimler ve arz kısıntısı kararları petrol piyasasını hareketlendirdi. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı uzun bir aradan sonra yeniden 100 dolar sınırını aşarak zirve seviyeleri gördü. Petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, doğrudan yurt içindeki akaryakıt pompa fiyatlarını etkileyecek pozisyona geldi. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, petrol fiyatlarındaki bu tırmanışın benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam olarak yansıyacağını belirtti. Araç sahipleri zam takvimini ve pompa fiyatlarındaki olası artış miktarlarını araştırmaya başladı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarına dev zam mı geliyor? Petrol artışı sonrası benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak? İşte akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler…

BRENT PETROL 100 DOLARI AŞTI: ZAM BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Dünya genelinde enerji koridorlarında yaşanan gelişmeler neticesinde brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yurt içi akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan girdi oluşturan brent petrol ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü ivme, zam olasılığını kuvvetlendirdi.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki bu seviyenin kalıcı olması halinde önümüzdeki günlerde hem benzin hem de motorin grubunda 3 TL ile 5 TL arasında fiyat artışı bekleniyor. Fiyat artışının pompaya yansıyacağı kesin tarih ve net zam tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım şirketlerinin yapacağı hesaplamaların ardından netlik kazanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE DURUMDA?

Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar göstermektedir. Gelecek zam öncesinde büyükşehirlerdeki ortalama benzin ve motorin litre fiyatları mevcut seviyesini korurken, yeni zam kararıyla birlikte rakamların rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.