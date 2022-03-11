Sürücüler dikkat! Kuvvetli kar yağışı etkili oluyor Konya, Antalya, Ankara yollar ulaşıma kapandı
TÜRKİYE yeniden karlı ve soğuk havanın etkisi altında. İstanbul başta olmak üzere pek çok kent beyaza büründü. Bununla birlikte gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı sürücüler zor anlar yaşadı. İşte yollarda son durum...
Türkiye'nin karla mücadelesi sürerken bazı şehirlerde etkisini artıran kar yağışı nedeni ile yollar kapandı. Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Konya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, Konya'yı Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kara hazırlıksız yakalanan ve kış lastiği bulundurmayan bazı araç sürücüler ise zaman zaman hasarlı kazalara neden oldu.