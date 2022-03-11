Sürücüler dikkat! Kuvvetli kar yağışı etkili oluyor Konya, Antalya, Ankara yollar ulaşıma kapandı

Türkiye'nin karla mücadelesi sürerken bazı şehirlerde etkisini artıran kar yağışı nedeni ile yollar kapandı. Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Konya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.