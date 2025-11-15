Sürücüler aman dikkat uygulama bugün başladı! 5 bin 856 TL cezası var
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı için kullanılan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bugün resmen başladı. 5 ay boyunca geçerli olacak kurala uymayan sürücülere 5 bin 856 TL para cezası kesilecek. Ayrıca kar lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Uygulama, 5 ay sürecek uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
CEZASI 5 BİN 856 TL
Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak.
TRAFİKTE DENETİMLER ARTACAK
Uygulamanın, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.
ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.