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Sürücü belgesi için süre doluyor! Son tarihe dikkat geçersiz sayılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sürücü belgesi için süre doluyor! Son tarihe dikkat geçersiz sayılacak

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre daralıyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki istenen belgeler neler? İşte detaylar...

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Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.

İstenen belgeler

Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgeler:

-Aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

- Vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL’lik ücret 

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