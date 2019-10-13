Suruç ve Akçakale'deki sivillere havan mermili saldırı sınırda can pazarı

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi. Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.