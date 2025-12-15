'Sürpriz yaşanabilir' Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü, birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar ise yılbaşının yaklaşmasıyla 'İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çok merak edilen soruyu Prof. Dr. Orhan Şen cevapladı. Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni yılı işaret ederek tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritaya göre, yurdun birçok kentinde kar yağışı ve buz gibi hava beklendiği bildirildi. Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis ve Artvin'de lapa lapa kar beklenirken, beklenen açıklama Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Uzman isim İstanbul için yeni yıla dikkat çekti.

"YILBAŞINDA DA KAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.

BİRÇOK KENTTE KAR VAR

Bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Çarşamba gününden itibaren ise tüm yurtta güneşli hava etkisini arttıracak.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'UN KAPISINDA

Kartepe'nin zirvesi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı, gece boyu devam eden yağışın ardından beyaza büründü. Yağışın gün boyu sürmesi beklenirken, vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı.