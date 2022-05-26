Suriye'ye operasyonun detayları belli oldu!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Suriye'de 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturucağız' sözleriyle sinyalini verdiği Suriye'ye yeni askeri operasyonun hedefleri belli oldu. Bugün Beştepe'de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturma amacıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurmasının ardından gözler bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına çevrildi. Sabah, MGK masasında bulunan terörün kaynağından bitirilmesini planlayan harekatın detaylarını yazdı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak. Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekat özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak.

Harekatla birlikte Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek. Harekatın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekata etken maddelerin başında yer alırken, harekatla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.

Münbiç terörün yuvalandığı yer oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatla Afrin, Azez ve El Bab'ın ortasında kalan Tel-Rıfat ile El-Bab ve Cerablus arasında kalan Münbiç'ten gelen terör tehdidini yok edecek. Özellikle ABD askerlerinin çekilmesiyle YPG'nin büyük ölçüde kontrol sağladığı Münbiç terörün yuvalandığı noktaların başında yer alıyor. Bu noktanın temizlenmesiyle hem güvenli bölgelere gelen tehdit hem de Suruç üzerinden Türkiye'ye gelebilecek terör tehdidi yok edilecek.

Saha istihbaratı tamam, hedefler belli

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki saha istihbarat faaliyetleri ve güvenli bölgeye yerleşen Emniyet ve Jandarma unsurlarının da raporlarıyla harekat kapsamına giren hedeflerin tek tek tespit edildiği, örgütün karargah ve depo olarak kullandığı bütün noktaların belirlendiği, MGK'daki karar sonrasında planlı harekatın kısa süre içerisinde start almasının beklendiği öğrenildi.

DEAŞ'lılar cezaevlerinden eylem şartıyla bırakılıyor

MGK'ya sunulan raporun önemli kısımlarından birini ise Emniyetin bu yıl içerisinde 12, son bir ay içerisinde ise Şanlıurfa, Bursa ve İstanbul'da bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler oluşturdu. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, PKK/YPG unsurları örgütün sözde cezaevinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini esir alarak, Türkiye'de eylem yapma şartıyla serbest bırakmaya başladı.

Önce eylemi yap, sonra aileni serbest bırakalım!

Türkiye'de eylem yaptıktan sonra ailelerinin de serbest bırakılacağı sözü verilen DEAŞ'lıların Suruç üzerinden Türkiye'ye gönderildiği raporlandı. Bombalı eylem hazırlığında yakalanan teröristlerin verdiği ifadelere de bu bilgiler yansıdı. Bir ay içerisinde Emniyetin 3 farklı operasyonuyla engellenen DEAŞ'lı teröristlerin PKK menşeili eylemleri de Türkiye için tehdit oluşturan ve harekatın zorunluluğunu oluşturan maddeler arasında yer aldı.

Havadan ve karadan özel birliklerle...

Türk Silahlı Kuvvetleri MGK zirvesinin ardından çıkan kararın ardından harekat planını tamamlayarak Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarıyla birlikte geniş kapsamlı harekata başlayacak. Topçu birlikleri, Tank birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16'lar ile yapılacak hava harekatının ardından belirlenen hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak.

İHA ve SİHA'lar büyük destek verecek!

İHA ve SİHA'lar ise harekata büyük katkı sağlayacak. İHA'lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak. Büyük kapsamlı harekat, Türkiye'nin yeni güvenlik konsepti kapsamında MİT, TSK, Emniyet ve Jandarma birimlerinin yapacağı güvenlik zirvelerinin ardından şekillenecek.