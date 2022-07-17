''Suriyelilerin misafirliği bitmiştir'' diyen Mustafa Sandal' emniyetten kriz çıkaran telefon!
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından mülteciler hakkında paylaştığı bir yazıyla gündeme bomba gibi düşen Mustafa Sandal'a emniyetten telefon geldi. Suriyelilerin, bir çocuğun yüzüne kezzap attığı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulunan ve "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendisini aradığını ve aralarında geçen diyaloğu yine sosyal medya hesabından paylaştı. Bakın aralarında ne konuşuldu...
Konya'da önceki gün yaşandığı iddia edilen olaya göre Suriyeli bir grup, parkta oynayan bir çocuktan 20 lira istedi. Çocuğun reddetmesi üzerine Suriyeliler çocuğun ensesine ve yüzüne kezzap attı. Bunun üzerine sinirlenen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu hamle, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de dikkatinden kaçmadı. Mustafa Sandal'a telefonla ulaşan emniyet, bakın neler söyledi...
Kısa sürede gündem oldu
Sosyal medyada hızla yayılan iddia kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken olaya ünlü sanatçı Mustafa Sandal da kayıtsız kalmadı. Ancak daha sonra çocuğun, akranları tarafından oyun oynarken yaralandığı ortaya çıktı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Sandal, "Suriyeliler 1,5 ay önce Konya'da kendisinden istediği 20 TL'yi vermeyen bu yavrumuzun yüzüne kezzap atmış! Birçok basın organı bu haberi nedense görmemiş. Ben duyurmuş olayım.
Yineliyorum; ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak, mutlaka geldiğini gibi gideceksiniz!" dedi.