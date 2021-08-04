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Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi

Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi

 BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi. Özcan, "Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz" dedi.

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Özcan, Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yangınları doğal bir afet değil kasıtlı bulduğunu belirten Özcan, cumhuriyet savcılarına bu konuyu titizlikle inceleme çağrısında bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar"

Özcan, yabancılarla ilgili ifadelerinin ardından birçok kesimin kendisini eleştirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Önergesinin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savunarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar. Anayasada bahsedilen eşitlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından geçerlidir." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Özcan, sığınmacılara seslenerek şunları kaydetti:

"Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir"

"Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz. Yani özetle eşit vatandaş, bu ülkenin asli unsurları olan Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar gibi ataları bu vatan için şehit düşmüş olanların çocukları ve torunlarıdır. Bu konuyu gündeme getirmenin asil sebebinde konunun tartışıp bir devlet meselesi oluşturulmasıdır."

"Referandum yapalım"

Hükümete de çağrıda bulunan Özcan, "Milli irade diyorsunuz. İşte ben de onu diyorum. Koyun sandığı, referandum yapalım. Halkımıza soralım sığınmacıları gönderelim mi? Kalmalı mı? Halkımız gönderin derse milli irade doğrultusunda programınızı yapar gönderirsiniz. Ben yanılıyorsam, halk sizin gibi düşünüyorsa kalsın diyorsa o zamanda bu kadar göçmeni sosyal hayata, ekonomik hayata nasıl entegre edeceğimizi nasıl bunlara iş bulacağımıza, nasıl eğitim vereceğimize karar veririz." ifadelerini kullandı.

AK Parti grubundan tepki açıklaması

Özcan'ın konuşmasının ardından önerge oylamaya sunuldu. CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Bolu Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 11 AK Parti'li, 4 İYİ Partili ve 2 MHP'li üye bulunuyor.

Öte yandan toplantının ardından AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve meclis üyeleri, Bolu Belediyesi önünde açıklama yaparak Özcan'ın kararının ve sergilediği tavrın yanlış olduğunu belirterek, kararından bir an önce dönmesi gerektiğini kaydetti.

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