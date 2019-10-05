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Suriyeli çocuğun intiharında iddialar asılsız çıktı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden 9 yaşındaki Vail El S.’nin okulunda Suriyeli olması nedeniyle dışlandığı iddialarını araştırmak için görevlendirilen ekip, çalışmasını tamamladı.

Kartepe’de ailesiyle birlikte yaşayan Vail El S., önceki akşam Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi'nde bulunan Acısu Mezarlığı’nın kapısına kendisini asarak yaşamına son verdi.

Öğretmeni tarafından azarlandığı ve okuldan dışlandığı iddiası

Aynı mezarlıkta toprağa verilen küçük çocuk hakkında sosyal medyada okulunda öğretmeni tarafından azarlandığı ve Suriyeli olduğu için arkadaşları tarafından dışlandığı iddia edildi.

İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması için rehber öğretmen ve psikologlardan oluşan 6 kişilik bir ekip görevlendirildi.

Ekip, okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerle çeşitli görüşmeler yaparak konuyu araştırdı. Uzman ekip, araştırmanın ardından, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde rapor hazırladı.

Vail El S.'nin intihar etmeden önce mezarlığa doğru yürüdüğü anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 9 yaşındaki Suriyeli çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Galeriye Gözat
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