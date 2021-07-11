Suriyeli baba ile kızının 12 yıllık hasreti! İstanbul'da duygulandıran kavuşma
Esad rejimi tarafından 2009'da hapse atılan Suriyeli siyasetçi Ammar Haydar ile kızı Merve Haydar'ın 12 yıl süren baba-evlat hasreti İstanbul'da son buldu.
Suriye'nin Hama kentinde doğan 58 yaşındaki Haydar, gençlik yıllarından itibaren antidemokratik uygulamaları nedeniyle Esad ailesine karşı muhalefete başladı. 1980'li yılların başından itibaren siyasi faaliyetlerine başlayan Haydar, bu çalışmalarından dolayı birçok kez hapis cezası aldı.
Haydar, 2009'da da cezaevine girerek 2 yıl tutuklu kaldı. Haydar'ı hapse atmakla yetinmeyen Esad rejimi, Haydar'ın kızı ve eşine de baskı yapmaya başladı. Suriye'de müteahhitlik yapan ve maddi durumu da iyi olan Ammar Haydar, baskılar nedeniyle eşini ve kızını Ürdün'e gönderdi.
2011'de iç savaşın başlamasından sonra çıkarılan afla serbest kalan Haydar, ailesinin yanına gitmek yerine Suriye'deki diğer muhaliflerle birlikte Esed rejimine karşı yeniden mücadele etmeye karar verdi. 2014'e kadar bu mücadelesini sürdüren ve aynı yıl tekrar tutuklanarak kısa bir süre daha cezaevinde kalan Haydar, Ürdün'ün siyasi mülteci kabul etmemesi nedeniyle 2015'te Türkiye'ye geldi.
Babası için eğitimini yarıda bıraktı
Şu anda 28 yaşında olan kızı Merve Haydar ise henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken annesiyle birlikte Ürdün'e gitmek zorunda kaldı. Burada liseyi bitirdikten sonra özel bir üniversitede grafik tasarımı eğitimi alan Haydar, babasının maddi durumunun bozulması nedeniyle eğitimini 3. sınıfta yarıda bıraktı.