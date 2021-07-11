Suriyeli baba ile kızının 12 yıllık hasreti! İstanbul'da duygulandıran kavuşma

Haydar, 2009'da da cezaevine girerek 2 yıl tutuklu kaldı. Haydar'ı hapse atmakla yetinmeyen Esad rejimi, Haydar'ın kızı ve eşine de baskı yapmaya başladı. Suriye'de müteahhitlik yapan ve maddi durumu da iyi olan Ammar Haydar, baskılar nedeniyle eşini ve kızını Ürdün'e gönderdi.