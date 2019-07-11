Suriyeli aşiret lideri görüntüleri gösterdi bombayı patlattı

Aynı kişiler: DEAŞ'ın yayın organı olarak bilinen Amak'ın logosunun yer aldığı Eylül 2016 tarihli bir videoya atıfta bulunan Raco, görüntüdeki kişilerle Suudi Bakanın görüştüğü SDG safındaki sözde Arap temsilcilerin aynı kişiler olduğunu söyledi. Raco, görüntüleri işaret ederek şöyle devam etti: "DEAŞ'ın videosundaki kişi Nasır Trami, Bakanla görüşen kişidir. Eskiden DEAŞ saflarındaki bu gibi kişiler şimdi ise SDG yöneticileridir. Bu kişiler bir dönem Ebubekir Bağdadi ile yan yanayken şimdi ise SDG saflarındalar."