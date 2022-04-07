Suriye'den geldi şehri kapladı! Göz gözü görmüyor çamur yağıyor şu hale bakın
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeni ile göz gözü görmüyor. Yağan çamur da oto yıkama servislerinde kuyruk oluşturdu. İşte kentlerde son durum...
Şırnak'ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı.
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Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.
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Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.
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Siirt'te de dün akşam itibarıyla etkisini sürdüren toz taşınımı dolayısıyla kenti toz bulutları sardı. Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.
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