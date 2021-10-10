Suriye'den acı haber! Şehidimiz var

Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Şahin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde Azez-Mare bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit düştü.

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Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Şahin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde Azez-Mare bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit düştü.

Polis memurlarını taşıyan zırhlı araç, Azez bölgesinde intikal sırasında saldırıya uğradı. Olayın hemen ardından bölgeye güvenlik güçleri intikal ederken, yaralılar Gaziantep'te tedavi altına alındı. Saldırıda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in şehit olduğu açıklandı.



Elazığ'a ateş düştü

Cihan Şahin'in (34) Elazığ ili Palu ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu da öğrenildi.