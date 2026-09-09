Suriye'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlama İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Sarmada yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol üzerindeki bir silah ve mühimmat deposunda yaşandı.
8 KİŞİ YARALANDI
İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Velid Aslan yaptığı açıklamada, ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve ilk verilerin patlamanın mühimmattan kaynaklandığını gösterdiğini belirtti.
İdlib Basın Müdürlüğü, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.