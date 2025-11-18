Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylara ilişkin savcılığa sevk edilen 563 sanıktan 298'inin sivillere karşı ihlallerde bulunmak, 265'inin ise kamu güvenlik güçlerine ve Suriye ordusuna saldırılar düzenlemekle suçlandığı bildirildi.

Suriye Sahil Bölgesi Olaylarını Araştırma ve Gerçekleri İnceleme Komitesi sözcüsü Yaser el-Ferhan, 6 Mart ve sonrası sahil bölgesi olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yargılanan sanıkların bugün başlayan kamuya açık duruşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu sanıkların iki ayrı listede yer aldığını kaydeden Ferhan, "Bunlardan 298'i sivillere karşı ihlallerde bulunmakla, 265'i ise kamu güvenlik güçlerine, orduya ve devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor." dedi.

Ferhan, adaletten kaçanları yakalamak, yeterli delil bulunmayan kişilerin suçlanmasını önlemek ve toplumda erken aşamada hassasiyet ya da kutuplaşma yaşanmasının önüne geçmek için ön soruşturma sürecinin gizlilik içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Halihazırda Halep ilindeki yargılamaların kamuya açık şekilde sürdüğüne işaret eden Ferhan, sanıkların savunma haklarının korunduğunu, mağdur ailelerinin ve avukatlarının duruşmalara katılarak ifade verdiğini, yargı sürecinin medya ve insan hakları örgütleri tarafından da takip edildiğini dile getirdi.

Soruşturma bulgularının Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm devlet kurumları tarafından ciddiyetle ele alındığını vurgulayan Ferhan, olaylarla ilgili çalışmalar yürüten uluslararası soruşturma komisyonunun sonuçlarının da ulusal raporlarla çelişmediğini, aksine birbirini tamamladığını söyledi.

Ferhan, bu sürecin "yeni Suriye devleti" için adaletin tesisi yönünde önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "Artık devlet herkesle eşit mesafede. Suç işleyen herkes hesap verecek, kimse hukukun üstünde değil." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin sahil bölgesinde 6 Mart 2025 ve sonrasında yaşanan ihlallere karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilerin kamuya açık yargılanmalarına yerel saatle 09.30'da Halep Adalet Sarayı'nda başlanmıştı.

6 Mart sahil olayları

Devrik rejim unsurları, 6 Mart 2025'te Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermişti.

Şam yönetimi, olaylara müdahil olan ve "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladıkları kişilerin, sahil bölgesinde öldürme, hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 9 Mart'ta, olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi'ni kurma kararı almıştı.