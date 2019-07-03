Suriye'de Fırat Kalkanı ile terörden arındırılan Bab'da eş zamanlı patlamalar

Güvenlik güçleri, saldırıların YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Bab ilçesi, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. Ancak ilçe, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ve Tel Rıfat arasında yer aldığı için sık sık terör saldırılarına maruz kalıyor.