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Suriye ve Irak tezkeresi için kaç oy gerekiyor? Mecliste partilerin milletvekili sayısı

Suriye ve Irak tezkeresi için kaç oy gerekiyor? Mecliste partilerin milletvekili sayısı

IRAK ve Suriye tezkeresinin meclisten geçmesi için salt çoğunluk gerekiyor. Salt çoğunluk toplam milletvekili sayısının bir fazlası demek oluyor.

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IRAK ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. CHP, HDP ve TİP tezkereye hayır oyu verecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti ise evet diyecek. Peki tezkerenin geçmesi için kaç oy gerekiyor, 3 partinin oyu yeterli mi?

Irak ve Suriye tezkeresinin kabulü için salt çoğunluk aranacak. Oylamaya 500 milletvekili katılırsa en az 251 kabul oyu gerekecek. AK Parti ve MHP'nin oyları tezkerenin geçmesi için yeterli olacak. İYİ Parti'de tezkereye 'evet' oyu vereceği için tezkere açısından bir risk bulunmuyor. 

Salt çoğunluk nedir? : Salt çoğunluk meclisteki oturuma katılan milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyu demek. 

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 139, HDP'nin 62, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 39, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.

TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.

Türkiye kaç tezkere çıkardı? : TBMM, 1950'den bugüne yurt dışına asker gönderilmesi için 76 kez izin verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Meclis'ten bugüne kadar geçen tezkerelerle Kore, Kıbrıs, Filistin, Somali, Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Azerbaycan'ın arasında bulunduğu çok sayıda ülkede görev aldı.

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