Suriye ordusundan terör örgütü PKK/YPG noktalarına misilleme saldırısı

Suriye ordusu, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

