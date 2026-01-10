BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

Suriye ordusu: Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00 itibarıyla durduruldu

Suriye ordusu: Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00 itibarıyla durduruldu

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Abone ol

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Halep'teki Yasin Hastanesi’nde mevzilenmiş terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, silahları alınarak Tabka kentine nakledileceği aktarıldı.

Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında, ordunun, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına teslim etmeye başlayacağı ve Şeyh Maksud Mahallesi sokaklarından kademeli olarak çekileceği ifade edildi.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, hastaneye sığınan teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullandı.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Suriye'nin ekonomik başkenti (Halep), SDG'nin günlük tehdidi altındaydı ve ulusal medya, olayları bilgi ve açıklık açısından objektif bir şekilde ele alarak profesyonel bir yol izledi." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin’de kamyonette 500 kilo bozuk et ele geçirildi
Mersin’de kamyonette 500 kilo bozuk et ele geçirildi
Van'da 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
İstanbul’da cami avlusunda silahlı saldırı! Yaşlı adam öldürüldü
İstanbul’da cami avlusunda silahlı saldırı! Yaşlı adam öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Antalya'da kura heyecanı! Bakan Kurum: Projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Antalya'da kura heyecanı! Bakan Kurum: Projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan patlama!
Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan patlama!
Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "birlik" çağrısı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "birlik" çağrısı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor