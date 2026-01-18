Suriye ordusu kritik kente de girdi! ABD'den bir çağrı daha geldi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında başlattığı operasyonla terör örgütü YPG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile ilerlemeye başladı. Deyr Hafir bölgesinden başlayan operasyonda ordu, Meskene, Rakka ve Dibsi Afnan kasabasında kontrol sağlarken kritik öneme sahip Tabka'ya da girdi.

Abone ol

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.

Yollardaki toprak bariyerlerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu, Deyr Hafir’de kontrolü tesis etmek amacıyla kentin batı kesiminden bölgeye girdi.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusuna bağlı birliklerin ilk unsurlarının Deyr Hafir’den hareketle Fırat Nehri’nin batı yakasına giriş yapmaya başladığını bildirdi.

DEYR HAFİR'DE KONTROL SAĞLANDI

Suriye ordusu, "Deir Hafer'de kontrol tamamen sağlandı. Askerler Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladı" ifadelerini kullandı.

MESKENE'DE KONTROL SAĞLANDI

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in doğusundaki Meskene'de kontrol sağlandığı belirtilerek, "Yüzlerce YPG mensubu orduya teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

RAKKA DA TEMİZLENDİ

Suriye ordusu Deyr Hafir, Meskene derken şimdi de Rakka'ya girdi. Rakka'yı kontrol altına alan ordu, ardından Dibsi Afnan kasabasında kontrolü sağladı.

"ANLAŞMANIN UYGULANMASINI ENGELLİYORLAR"

Açıklamada ordunun Fırat'ın batısındaki bölgelerde kontrolünü genişletmeye devam edeceği ve askerlere yönelik her türlü saldırıya müdahale edeceği vurgulandı.

Sivillere çağrının da yer aldığı açıklamada "PKK'lı teröristlerin anlaşmayı uygulayan ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ediyoruz. Fırat'ın batısındaki sivilleri, PKK'lı teröristlerin ve YPG örgütünün müttefiki olan eski rejimin kalıntılarının mevzilerinden uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada ise YPG'nin Rakka kırsalındaki Dibsi Afnan kasabası yakınlarında bulunan muhabirleri silahlı saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep’in doğusundaki Meskene beldesinde askeri devriyeyi hedef aldığını, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.



ORDU TABKA'YA GİRDİ

Ordudan yapılan başka bir açıklamada, birliklerin Rakka kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesini ve yakınlarındaki tarihi kalenin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca bölgede 7 köyün daha denetim altına alındığı aktarılırken, birliklerin PKK unsurlarının terör saldırıları için kullandığı Tabka Hava Üssü’ne ilerlediği kaydedildi. Suriye ordusu, Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası ve yakınlarındaki çeşitli bölgelerde de kontrolün sağladığını teyit etti.

Suriye Ordusu Operasyon Odası’nın açıklamasında, "SDG elebaşlarının daha önce sundukları taahhütleri derhal yerine getirerek Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini ve sivil yönetimin görevlerini yerine getirebilmesi için Tabka kentinin de tüm silahlı unsurlardan arındırmasını talep ediyoruz. Bölgenin istikrarına yönelik her türlü çabayı engellemeye son verilmelidir. Mutabakatlara bağlı kalınması, gerilimin sona erdirilmesinin tek yoludur" denildi.

Ordudan gelen yeni açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi. Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

ABD'DEN "OPERASYONLAR DURSUN" ÇAĞRISI

ABD ise Suriye ordusunun Halep-Tabka şehirleri arasındaki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yayımladığı açıklamada, "Suriye'de tüm tarafların, gerilimi önlemek ve diyaloğa dayalı çözümü sürdürmek için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerdeki eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ı agresif bir şekilde takip etmek ve askeri baskıyı amansızca uygulamak, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içindeki Suriye ortakları arasında ekip çalışması gerektirir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için esastır" dedi.



SURİYE PETROL ŞİRKETİ PETROL SAHALARININ KONTROLÜNÜ DEVRALDI

Öte yandan Suriye Petrol Şirketi (SPC) de ordunun geçtiğimiz saatlerde Rakka kırsalındaki ilerleyişinde SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını açıkladı.

Şirket atılan adımın, sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınmasına yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu başarı, ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmek ve güvence altına almak ile enerji sektörünün istikrarını artırmak için gerçekleştirilmektedir" denildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.



Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.





Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.