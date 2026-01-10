BIST 12.201
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

