Suriye, Oda Tv ve Korona Virüsgiller

Türk devleti sınırlarını ve ülke çıkarlarını kontrol edebilmek için Suriye’de. Bir bakıma orda olmak zorunda. Hiç bir devlet atraksiyon olsun, bugün bir değişiklik yapıp savaşalım diye durup dururken kendini savaşa sokmaz. Bunu sade vatandaş Erol Aydemir bile bilirken, ülkeyi yönetmeye talip olan bir büyük parti yöneticilerinin anlamaması ya bir gaflet, ya da bir (....... ) tuhaf duygular içerisinde olduğunun göstergesidir!

Suriye’de istediğimizi alarak dünyada ilklere imza attık. İlk defa hava sahası kapalı bir bölgeye sızmak için yerli elektronik harp teknolojisi kullanılarak bölge kör edildi. Devamında yerli yapım İHA, SİHA ve Dron’lar sürü halinde haraket ederek hedefleri vurdu. Türk Devlet’i bir bakıma hedef bölgeyi hem sahada hem masada olması gereken hale soktu.

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Oda Tv

Türkiye gerektiğinden fazla insani ve demokrat. Şayet Oda Tv aynı suçu Amerika Birleşik Devletlerinde işlemiş olsaydı, ayırt etmeden çalışanların her birini bir konteynıra koyar, Nevada çölünün ortasında 50 derece sıcaklıkta ki o çöle gömerdi. Ne mutlu ki OdaTV bu suçu Türkiye’de işledi.

İşlediği suç.

OdaTv çalışanlarına, 2937 sayılı MİT kanuna muhalefetten soruşturma açılarak, gene Madde 27’yi ihlalden; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etmiş olmaları sonucunda tutuklanarak mahküm edildi.

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Korona Virüs

Yüz binlerce insan hasta. Resmi rakamlara göre 3 bin'den fazla insan hayatını kaybetti.

Korku virüsten daha hızlı yayılıyor.

2019 yeni Korona Virüsünün (COVID-19) patlak vermesi, Çinli liderlerin 1989 Tiananmen baskısından bu yana yakalandığı en ciddi sosyopolitik krizdir.

Ve bu kriz Çin ile sınırlı değil.

Virüsün sınırların ötesine yayılması ve bu yayılmaya karşı panik tepkisinin küresel ekonomi, politika, güvenlik ve yönetişim üzerinde derin etkileri olacaktır.

Tüm dünyada hızla yayılan bu virüs bazı ülkelerde daha aktif. İran ve İtalya’da günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İtalya’da rutin işlerin minimumlara indiği ve bu virüsün AB halkları arasında paniğe sebep oluşu ile birlikte ticaret başta olmak üzere, hayata dair her bir şeyi etkiledi..

Devam.

Virüsün yeniliği birçok bilinmeyeni ve bir çok soru işareti ortaya çıkarıyor. Geçirgenliği ve virülansı hakkında hala net bir fikre sahip değiliz...

İnkübasyon süresi 24 güne kadar açık ama hakkında hala somut bir fikrimiz yok. Ayrıca, semptomları ortaya çıkmadan ne kadar bulaşıcı olduğunu ve bazı vakaların neden aniden şiddetlendiğini de bilmiyoruz.

Bazı hastaların, iyileştikleri göründükten sonra bile neden ikinci kez pozitif çıktıklarını da anlamıyoruz.

Söylentiler korku ve belirsizlik üzerinde gelişiyor ve yeni Korona Virüsün patlak vermesi her ikisinden de bolca sunuyor.

Teori.

Patojenin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra, sosyal medya da bazı kişiler, virüsün biyolojik bir silah olduğunu öne sürdü... Ya Wuhan'daki bir laboratuvardan sızan Çin yapımı bir silah ya da Wuhan'a uygulanan bir Amerikan silahı.

Ne ABD'nin ne de Çin'in biyolojik silah geliştirme teşviki olmadığı göz önüne alındığında, bu tür söylentiler inandırıcı olmasa da, ortadan kaldırılması zordur, çünkü her iki taraftaki askeri yetkililer, birbirlerinin biyogüvenlik programları oluşturmadaki güdülerini hala şüphe ile görmektedir.

Çin’in biyogüvenlik düzenlemelerindeki boşluklar, söylentilerin yalnızca daha fazla para kazanmasına yol açıyor. Ve Çin'in ABD'deki hastalık uzmanlarının Wuhan'ı ziyaret etmesine izin vermeyi ilk kez reddettiği gibi iki ülke arasındaki güven eksikliği, virüsün küresel yayılımını koruma çabalarını baltalıyor.

Ve 90 günün sonunda bu virüs ülkemize ulaşarak bazı virüs beyingilleri mutlu etti. Ne de olsa Türk devleti karşıtlığı zekada geriliğe sebebiyet veriyor.

Ülkemize Avrupa üzerinden gelen bir Türk vatandaşında Korona Virüsünün belirlendiği ve ailesiyle karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı. Bunun üzerine çılgınca sevinen ve ön sol lobları arızalı bazı tuhaf canlılar açığa çıktı...

Son bir not: Ülkemiz sağlık ve sağlık tesisleri açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Dolayısıyla paniğe gerek yok. Kişisel önlemleri ve önerileri dikkate aldığımız sürece, ülkemiz bu problemi çabuk atlatacaktır.

Martın sonu selamettir...