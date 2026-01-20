BIST 12.806
Suriye ile SDG Haseke'de anlaşmaya vardı! 4 gün süre verildi

Son dakika haberine göre, Şam yönetiminin PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG ile Haseke konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Ülkedeki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, ilerlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG, Haseke'de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

4 GÜN SÜRE VERİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'ye Haseke için ayrıntılı bir idari ve askeri mekanizma geliştirmesi için 4 gün süre verdiğini açıkladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları ise şöyle:

- Suriye güçleri Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine girmeyecek 

- Kamışlı şehri de dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin zaman çizelgesi ve ayrıntılar daha sonra görüşülecek

- Anlaşma gereği Suriye askeri güçlerinin Kürt köylerine girmeyeceği ve bu köylerde bölgedeki yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı kuvvetin bulunmayacak

- Abdi, SDF'den Savunma Bakan Yardımcılığı pozisyonu için bir aday, Haseke Valiliği pozisyonu için bir aday, Halk Konseyi'nde temsil edilecek kişilerin isimleri ve Suriye devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesini önerecek

ANLAŞMA 20.00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

• Anlaşmanın uygulanmasına bugün saat 20:00'den itibaren başlanacağı belirtildi.

