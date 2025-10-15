BIST 10.357
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün Rusya’yı ziyaret edeceği bildirildi. Kremlin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "15 Ekim'de Vladimir Putin ile Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında bir görüşme yapılacak" denildi.

İlk kez bir araya gelecek Putin ile Şara'nın siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumu ve perspektifleri ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.

 

