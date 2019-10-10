Suriye Barış Planı harekatında son durum işte yaşanan sıcak gelişmeler

SURİYE 'de Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Operasyonunda son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. TSK'ya ait F16 savaş uçakları, YPG/PKK hedeflerini vurdu uçaklar 30 km derinliğe kadar indi. TSK üç koldan Fırat'ın doğusuna girdi. Dünyanın gözü bu büyük operasyonda. İşte Suriye'de yaşananlar...

TÜRKİYE, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik uzun zamandır planlanan askeri harekata dün ilk stardı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu operasyonla birlikte önceden belirlenen 181 hedef ateş altına alınırken saat 22.30 sularında ise kara harekatına başlandı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri dün öğleden sonra yoğun ateş altına alındı.

Türk savaş uçakları 30 kilometre derinliğe girdi

TSK'ya ait F16 savaş uçakları, YPG/PKK hedeflerini vurdu.Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. TSK dört koldan Fırat'ın doğusuna girdi.

Resulayn ve Tel Abyad'a girildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından kısa süre sonra kara harekatında PKK/PYD için iki kritik bölge olan Resulayn ve Tel Abyad'a kara kuvvetlerinin dört koldan girdiği kaydedildi.

TSK birlikleri gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad'a girdi

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

Savaş uçakları bomba yağdırdı

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ve Resulayn ilçesi ile bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar savaş uçaklarınca bombalandı.

Kara harekatı gece başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatının dün gece saat 22.30 sularında başladığını duyurdu. Bakanlığın twitter adresinden Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada Fırat'ın doğusunda kara harekatının başladığı belirtildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.

🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/5cAYKcMKBf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019



Komandolar ilerliyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi. MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İncirlik'te hareketlilik sürüyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.Üsse, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Takviye devam ediyor

(TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.Bu arada Cumhurbaşkanlığından, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata ilişkin bilgi verdiği ana ait fotoğraf da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı: Sadece teröristler hedef alınıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınmaktadır." ifadelerini kullanıldı.

Teröristler lastik yakarak İHA'ları engellemeye çalışıyor



Harekatın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı. TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu

Sınır hattında ilk olarak 120, sonrasında 450 kilometrelik bölgenin teröristlerden temizleneceği Barış Pınarı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu unvanını taşıyor.

TSK'nın Fırat'ın Doğusuna harekatını hedefleri

YPG/PKK'nın Türkiye'nin sınır illeriyle temasını kesecek, elindeki silahların türü ve menzili nedeniyle potansiyel tehdidini ortadan kaldıracak. Harekat, 3 milyon kadar Suriyeli için güvenli bölge oluşturulmasına imkan sağlayarak, sığınmacıların geri dönüşünün önünü açacak. Suriye'nin üçte birini işgal eden örgütün, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğüne arz ettiği tehlike de bertaraf edilmiş olacak.