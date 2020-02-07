HABER /  DÜNYA
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Suriye 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu

SURİYE'nin 172 kişiyi taşıyan Airbus 320 tipi uçağa ateş açtığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye hava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" açıklaması yaptı.

RIA haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'a dayandırdığı haberinde, "İçinde 172 yolcunun olduğu Airbus 320 tipi uçak acil iniş yaptı. Suriyehava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" denildi.

"Zorunlu iniş yaptı"

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı sırasında Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

"İsrail, sivil uçakları kalkan olarak kullanıyor"

Açıklamada İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığı belirtilirken, "Bu İsrail'in yaygın bir şekilde uyguladığı bir yöntem" ifadesi yer aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da okullar bugün tatil mi İstanbul Valiliği 7 Şubat kar tatili açıklaması Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim 'Hasta ya, ruh hastası' dediği Belhanda'nın biletini kesti
Ahmet Taşgetiren'den olay gönderme İlker Başbuğ ile Devlet Bahçeli birlikte mi?
Erdoğan'dan ekonomi yorumu! Bu yaz vatandaşın cebine yansıyacak
Şike davasında Aziz Yıldırım'ın beraat kararı kesinleşti
Feridun Sinirlioğlu'ndan İdlib uyarısı! Türkiye savaşın içine çekilmeye çalışılıyor
CHP boykotuna katılan ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan AK Partili vekile böyle söyledi: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım Mustafa
Audi 107 bin aracını geri çağırıyor! Araçlar hatalı hava yastıkları var
Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yaptık
7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
Mauricio Isla'dan transfer itirafı: Teklif aldım ama gitmedim
Gülşen Orhan eşi Abdulmevla Orhan kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar