Suriye 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu

SURİYE'nin 172 kişiyi taşıyan Airbus 320 tipi uçağa ateş açtığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye hava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" açıklaması yaptı.

RIA haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'a dayandırdığı haberinde, "İçinde 172 yolcunun olduğu Airbus 320 tipi uçak acil iniş yaptı. Suriyehava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" denildi.

"Zorunlu iniş yaptı"

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı sırasında Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

"İsrail, sivil uçakları kalkan olarak kullanıyor"

Açıklamada İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığı belirtilirken, "Bu İsrail'in yaygın bir şekilde uyguladığı bir yöntem" ifadesi yer aldı.