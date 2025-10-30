BIST 10.909
DOLAR 41,98
EURO 48,88
ALTIN 5.396,20

Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı...

|
Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı...

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın aşırı zayıflığıyla çok konuşulmuştu. Yalçın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı... - Resim: 1

2023 yılında aşırı kilo veren Süreyya Yalçın zayıflığıyla dikkat çekmiş ve aylarca konuşulmuştu. 

16
Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı... - Resim: 2

Sosyetik ismi takip eden birçok kişi bu durumu endişe verici bulsa da Süreyya Yalçın her defasında "sağlıklı olduğunu" belirtmiş "Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde" açıklamasını defalarca kez tekrarlamıştı. 

26
Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı... - Resim: 3

"Günde sadece 1 öğün" yemek yediğini söyleyen Yalçın, bu öğününü de öğle vaktinde balık veya et, yanında da sebze ve salata yiyerek geçirdiğini açıklamıştı.

36
Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı... - Resim: 4

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Süreyya Yalçın, önceki akşam sosyal medyada son halini paylaştı.

Gönderisine "I see red" notunu düşen  Yalçın, fotoğrafını yorumlara kapalı bir şekilde yayınladı.

46