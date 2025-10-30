Süreyya Yalçın sosyal medyadan paylaştı! Son hali herkesi şaşırttı...
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın aşırı zayıflığıyla çok konuşulmuştu. Yalçın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
2023 yılında aşırı kilo veren Süreyya Yalçın zayıflığıyla dikkat çekmiş ve aylarca konuşulmuştu.
Sosyetik ismi takip eden birçok kişi bu durumu endişe verici bulsa da Süreyya Yalçın her defasında "sağlıklı olduğunu" belirtmiş "Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde" açıklamasını defalarca kez tekrarlamıştı.
"Günde sadece 1 öğün" yemek yediğini söyleyen Yalçın, bu öğününü de öğle vaktinde balık veya et, yanında da sebze ve salata yiyerek geçirdiğini açıklamıştı.
Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Süreyya Yalçın, önceki akşam sosyal medyada son halini paylaştı.
Gönderisine "I see red" notunu düşen Yalçın, fotoğrafını yorumlara kapalı bir şekilde yayınladı.