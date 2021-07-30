Süreyya Yalçın Bodrum yangınında istifini bozmadan teknede poz verdi

MANAVGAT'ta başlayan ve Ege Bölgesi'nin gözde tatil noktalarından Bodrum, Marmaris, Didim ve Datça'da çıkan yangınları söndürme çalışması devam ederken, Süreyya Yalçın'dan olay bir paylaşım geldi. Tatilde olduğu Bodrum'da tam yangının başladığı bölgeden paylaşım yapan Yalçın'ın teknesinde gülerek verdiği pozlar sosyal medyada çok tepki çekti.