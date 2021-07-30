Süreyya Yalçın Bodrum yangınında istifini bozmadan teknede poz verdi
BODRUM yangını esnasında teknede tur yapan sosyetik güzel Süreyya Yalçın. gülümseyerek verdiği pozları sosyal medyada paylaşınca tepki topladı. Fotoğrafın arka planında görünen dumanlara aldırmadan keyif yapan Yalçın'a sosyal medyadan tepki yağdı.
MANAVGAT'ta başlayan ve Ege Bölgesi'nin gözde tatil noktalarından Bodrum, Marmaris, Didim ve Datça'da çıkan yangınları söndürme çalışması devam ederken, Süreyya Yalçın'dan olay bir paylaşım geldi. Tatilde olduğu Bodrum'da tam yangının başladığı bölgeden paylaşım yapan Yalçın'ın teknesinde gülerek verdiği pozlar sosyal medyada çok tepki çekti.
Süreyya Yalçın’dan skandal tekne pozları
Türkiye’nin güney kesimi orman yangınlarıyla boğuşuyor. Binlerce dönüm ormanlık alanlar, alevlere teslim oldu. Ünlü isimler Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlara sessiz kalmazken, sosyetenin öne çıkan isimlerinden olan 46 bavulla Amerika’dan Bodrum‘a giden Süreyya Yalçın’dan ise skandal tekne pozları geldi.
Bodrum-Güvercinlik'te bulunan Titanic ve Lujo isimli otellerin yandığı bölgenin yakınında teknesiyle açılan Süreyya Yalçın, dumanların yükseldiği bölgede istifini bozmadan poz verdi ve Instagram'da paylaştı.
Sosyetik güzelin yangın olmasına rağmen, gülerek poz vermesi ve fotoğraf çekimine devam etmesi dikkat çekti.