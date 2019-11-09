sürekli elindeki plastik şişelerle yaşamak zorunda yoksa kendine zarar veriyor
İZMİR'de ellerini sürekli ısıran 7 yaşındaki Yusuf Maden'in ailesi, kendine zarar vermemesi için minik çocuğun ellerini plastik şişenin içine koyup korumaya çalışıyor.
7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa’dan İzmir’e getiren aile, 'kendine zarar vermemesi için' Yusuf’un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyor.
Ellerini sürekli ısırmaya başladı
Serdal Maden ve Asiye Maden’in 7 yaşındaki çocukları Yusuf, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı.
Verilen ilaçlar işe yaramadı
Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa'da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir’e gelmekte buldu.
Pet şişeyle ellerini bağlıyorlar
Aile, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden'in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı.