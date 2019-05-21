Süre bitti TT oldu Ekrem İmamoğlu CNN Türk yayınıyla ilgili iddia!
CNN Türk'te dün akşam ekrana gelen Tarafsız Bölge programı süre bitti başlığı ile TT listesini girdi. Ahmet Hakan'ın İmamoğlu'nu konuk ettiği program sırasında rejiye bir telefon gelmiş. CNN Türk eski çalışanı Emin Çapa 'kesin bilgi' deyip yazdı.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün CNN Türk televizyon kanalına verdiği röportajın planlanandan erken bitirildiği öne sürüldü. Olayın perde arkasına ilişkin ise çok konuşulacak iddialar var.
Ahmet Hakan’ın konuğu olan Ekrem İmamoğlu’nun 22.00’da başlayan Tarafsız Bölge programı 00.00’a kadar devam edecekti. Ancak program planlanandan yarım saat önce bitirildi. O anlarda Ahmet Hakan ile İmamoğlu arasında geçen diyalog ise twitterda TT listesine girdi.
Ahmet Hakan, 'süre bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını kesince aralarında şöyle bir diyalog geçti.
Ekrem İmamoğlu: "İstanbul belediyesi nasıl bir israf yapıyor?"
Ahmet Hakan: "Onu anlattınız"
İmamoğlu: "Hayır anlatmadım"
Ahmet Hakan: "#SüreBitti"
Ekrem İmamoğlu: "12 diye söylediler"
Ahmet Hakan ve İmamoğlu'nun süre bitti diyalogu
Bomba iddia : Programa talimat geldi
Tarafsız Bölge programının planlanandan önce bitirilmesine yönelik iddialar var. Bunlardan birini İYİ Parti’nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Mehmet Aslan, dile getirdi. Aslan, Twitter mesajında programın ‘talimatla’ erken bitirildiğini öne sürdü.