Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor

Sur Yapı'nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi'nde 6 bin 417 konuta sahip Park etabında çalışmalar sona doğru yaklaşıyor.

Sur Yapı açıklamasına göre, özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, Antalya’da hayata geçirdiği Türkiye’nin mega kentsel dönüşüm projesinin inşasına hızla devam ediyor.

Projede 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi, ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 100’lük kısmının tamamlandığı ve ince işlerinin bütün hızıyla devam ettiği projede, Aralık 2019'da ilk etabın teslimlerinin başlaması planlanıyor.

Park etabında sona yaklaşılıyor

Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega şehrin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.

Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan ise Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.

6 bin 417 konuta sahip Park etabında yer alan 93 blokun kaba yapı imalatı yüzde 100 tamamlandı. İnce yapının ise yüzde 60 seviyesine geldiği projede, bazı bloklarda dış cephe kaplamalar tamamlanmış durumda. Kalan blokların dış cephe kaplamaları ve iş bitişleri hızla devam ediyor.

Bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirilen projede tüm etaplarda süreçler planlandığı şekilde eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Projenin ilk etabı olan Park etapta çalışmalar sona doğru yaklaşıyor.

İkinci etap Sur Cadde de hızla yükseliyor

Açıklamaya göre, Antalya'ya 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kazandıran Sur Yapı Antalya Projesi, 1,3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de öne çıkıyor.



Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde’de, günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaat yüzde 70 seviyesine geldi.

Turkuaz etabı da belirmeye başladı

Bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi’nin merakla beklenen 3’üncü etabında da hafriyat işlemleri tamamlandı, temel seviyesinin üzerine çıkıldı. Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor.

Turkuaz etabı, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor.

Sur Yapı Antalya’da bir yıl sonra ödeme

Bir yandan inşaat süreci hızla devam ederken, yerli ve yabancı pek çok yatırımcının ilgi gösterdiği Antalya Projesi’nde satış süreçleri de hızla devam ediyor.

Proje, Sur Yapı’nın geçen günlerde başlattığı hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren yeni kampanyası kapsamına alındı.

Sur Yapı’nın "Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk" kampanyasında vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuluyor. Antalya Projesi’nden konut alanlar, ilk seneyi taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz geçirebilecek.

Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 50’lik kısmı için yüzde 1,25 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 50’lik kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25’lik iki ara ödeme yapılacak.

Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı

Sur Yapı Antalya projesinde bugüne kadar Rusya, İngiltere, Almanya ve Ukrayna başta olmak üzere Güney Kore, İsveç, Norveç, Kanada ve Finlandiya dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleştirildi.



Türk Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç, Yunanistan gibi 24 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu.