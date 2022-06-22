Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!
Güzelliği ve fiziği ile yıllara meydan okuyan 76 yaşındaki Superstar lakaplı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de konser vererek hayranlarını mest etmişti. Yaşına oranla sahip olduğu enerjisi ile çok konuşulan ünlüler arasında yer alan Pekkan formda kalmanın sırrını anlattı! Superstar bakın günlük rutini için neler yapıyor..
Şarkılarıyla, çektiği kliplerle olay olan, güzelliği ile yıllara meydan okuyan Superstar lakaplı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de konser vererek sevenlerini kendisine hayran bırakmıştı. 76 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu enerjisi ile çok konuşulan ünlüler arasında yer alan Pekkan'ın formda kalmasının sırrı ortaya çıktı. Beslenme düzenini değiştiren Pekkan bakın gün içinde neler yapıyor..
Genç kızlara taş çıkartıyor
76 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan'ın formda kalma sırrı ortaya çıktı.
Tek öğüne indirdi
Günde 2 öğün sebze ve protein ağırlıklı yemek yiyen Pekkan, beslenme düzenini değiştirdi. Süperstar öğünlerini 1'e indirdi.
Organik besleniyor
Sadece öğlenleri yemek tüketen sanatçı, sabahları ise bahçeden toplanan organik meyvelerden yapılan suları içiyor.