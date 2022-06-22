Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Şarkılarıyla, çektiği kliplerle olay olan, güzelliği ile yıllara meydan okuyan Superstar lakaplı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de konser vererek sevenlerini kendisine hayran bırakmıştı. 76 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu enerjisi ile çok konuşulan ünlüler arasında yer alan Pekkan'ın formda kalmasının sırrı ortaya çıktı. Beslenme düzenini değiştiren Pekkan bakın gün içinde neler yapıyor..