BIST 2.576
DOLAR 17,35
EURO 18,20
ALTIN 1.019,03

Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Güzelliği ve fiziği ile yıllara meydan okuyan 76 yaşındaki Superstar lakaplı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de konser vererek hayranlarını mest etmişti. Yaşına oranla sahip olduğu enerjisi ile çok konuşulan ünlüler arasında yer alan Pekkan formda kalmanın sırrını anlattı! Superstar bakın günlük rutini için neler yapıyor..

Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Şarkılarıyla, çektiği kliplerle olay olan, güzelliği ile yıllara meydan okuyan Superstar lakaplı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de konser vererek sevenlerini kendisine hayran bırakmıştı. 76 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu enerjisi ile çok konuşulan ünlüler arasında yer alan Pekkan'ın formda kalmasının sırrı ortaya çıktı. Beslenme düzenini değiştiren Pekkan bakın gün içinde neler yapıyor.. 

111
Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Genç kızlara taş çıkartıyor

76 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan'ın formda kalma sırrı ortaya çıktı.

211
Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Tek öğüne indirdi

Günde 2 öğün sebze ve protein ağırlıklı yemek yiyen Pekkan, beslenme düzenini değiştirdi. Süperstar öğünlerini 1'e indirdi.

311
Superstar beslenme düzenini değiştirdi! Ajda Pekkan bakın formda kalmak için neler yapıyor!

Organik besleniyor

Sadece öğlenleri yemek tüketen sanatçı, sabahları ise bahçeden toplanan organik meyvelerden yapılan suları içiyor.

411