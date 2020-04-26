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Süperstar Ajda Pekkan 6 kez çocuk aldırdığını itiraf etti!

Süperstar lakaplı 74 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan, 6 kez çocuk aldırdığını itiraf etti. Gösteriş için para harcamadığını, çantalarının da çakma olduğunu açıklayarak, dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, bu kez kürtaj itirafı ile dikkatleri üzerine çekti.

2. Sayfa programına konuk olan Ajda Pekkan, çocuk sahibi olmaya cesaret edemediğini söyledi.

Pekkan, “Keşke bir evliliğim olsaydı, 30-40 yıl sürseydi dediğiniz oluyor mu?” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“30-40 yıl hiçbir evlilik sürmez. Kedilerle avunmaya çalıştım. Oldu benim çocuğum 6 defa, istemedim. Ben kendi hayatımı zor idame ettirebildim, ayaklarım üzerinde zor durabildim. Sahnedeki şöhretin, evdeki pijamalı terlikli halini istemiyor erkekler. Sahnedeki gibi görmek istiyor. Ben de her dakika sahnedeki gibi olamam.”

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