"Süper Versiyon" denildi! Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı

Huawei, "Süper Versiyon" olarak tanımladığı yeni tableti MatePad 11.5 S'i Türkiye pazarında satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl satış hedeflerinin üzerinde performans gösteren MatePad 11.5 serisi, geliştirilmiş donanım ve ekran teknolojileriyle yenilendi.

Önceki neslin satış başarısının ardından kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen model, ekran teknolojisindeki yenilikleriyle öne çıkıyor.

Cihazda kullanılan yeni nesil "PaperMatte" ekran teknolojisi, ışık yansımasını ve parlamayı yüzde 99 oranında düşürmeyi hedefliyor. Ekran netliğinden ödün verilmeden 11,5 inç boyutundaki panelde 2,8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı sunuluyor.

Huawei MatePad 11.5 S, klavye, kalem ve fare içeren 9 bin 497 lira değerindeki hediye paketiyle Huawei Online Mağaza'da listelendi.

Şirket, lansman dönemine özel 1900 liralık indirimin yanı sıra 13 Ocak'a kadar kampanyaya katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 hediye ediyor.

