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Süper Lig'in 9'uncu hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Milli ara sonrasında Cumartesi günü heyecanın yeniden başlayacağı Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile son şampiyon Başakşehir’in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

İşte mücadeleler ve hakemleri:

21 Kasım Cumartesi

13.30 Karagümrük-Sivasspor / Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe / Halil Umut Meler

16.00 Denizlispor-Gaziantep FK / Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Başakşehir / Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 Hatayspor-Rizespor / Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Ankaragücü / Fırat Aydınus

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa / Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Erzurumspor / Erkan Özdamar

19.00 Antalyaspor-Alanyaspor / Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray-Kayserispor / Turgut Doman

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