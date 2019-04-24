Süper Lig'i sallayan Djiehoua'nın son hali görenleri şaşırtıyor

"İKİNCİ MEMLEKETİM DE TÜRKİYE": Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayatını burada sürdürmek istediğini söyleyen Djiehoua, “Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Kahvehaneye gidip çay içip okey oynamayı da çok seviyorum. Yemekleri de çok güzel. Özellikle fıstıklı baklavaya bayılıyorum. Benim ülkem Fildişi Sahili ama ikinci memleketim de Türkiye" dedi.