Süper Lig'e yeni stat geliyor! 3 büyüklere cehennem olacak

Toplu Konuk İdaresi'nin (TOKİ) hızlı bir şekilde inşaa ettirdiği Gürsel Aksel Stadı, sosyal alanlarıyla da dikkat çekici bir proje oldu. Yasal engeller aşılıp eski kulüp tesislerinin yerine 34 dönüme yapılan statta, taraftar meydanı, idari bina, sosyal tesisler, mağazalar, müze ve spor alanları yer alacak. Stadın çatısı da Türkiye'de ilk kez yürüyüş parkuru olarak kullanılacak. Çimlerin serileceği çatıda bölge halkı dinlenip spor yapma imkanı bulacak. Göztepe'nin yeni stadı maç günleri dışında kulübe önemli gelir getirecek. Yaklaşık 450 araçlık 2 katlı otopark da halkın hizmetine sunulacak.