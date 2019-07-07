Süper Lig'e yeni stat geliyor! 3 büyüklere cehennem olacak
İZMİRin yıllardır hasretle beklediği Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatlarında yol yarılanırken, futbolseverleri yeni tesislerin ne zaman açılacağıyla ilgili büyük heyecan sardı.
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alan Göztepe'nin yeni mabedinde inşaatın yüzde 62'si tamamlanırken, yüzde 52'si yapılan Alsancak Stadı ise ödenek bekliyor. İhalesi 14 Haziran 2017'de ikinci kez yapılıp dönemin Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017'de Alsancak ve Karşıyaka statlarıyla birlikte temeli atılan Göztepe Stadı'nda kaba inşaat bitirildi. Çatı montojanının yüzde 85'i tamamlandı. Stat ihalesini 218 milyon 900 bin TL’ye kazanan Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat'ın devam ettirdiği çalışmalarda altyapı, betonarme imalatı, prekast tribünler ve gfrac cephe çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 500 işçinin 4 kule vinciyle sürdürdüğü inşaatta, 24 saat vardiya yapıldığı açıklandı.
Statta hibrit çim serme işlemlerinin ise Eylül ayında başlayacağı bildirildi. Kapasitenin geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yasayla 25 bin kişi olacağı UEFA standartlarındaki tesisin, Aralık 2019'da Göztepe'ye teslim edileceği ve yeni sezonun ikinci yarı sonlarında sarı-kırmızılıların maçlarını kendi stadında oynamaya başlayacağı ifade edildi.
Toplu Konuk İdaresi'nin (TOKİ) hızlı bir şekilde inşaa ettirdiği Gürsel Aksel Stadı, sosyal alanlarıyla da dikkat çekici bir proje oldu. Yasal engeller aşılıp eski kulüp tesislerinin yerine 34 dönüme yapılan statta, taraftar meydanı, idari bina, sosyal tesisler, mağazalar, müze ve spor alanları yer alacak. Stadın çatısı da Türkiye'de ilk kez yürüyüş parkuru olarak kullanılacak. Çimlerin serileceği çatıda bölge halkı dinlenip spor yapma imkanı bulacak. Göztepe'nin yeni stadı maç günleri dışında kulübe önemli gelir getirecek. Yaklaşık 450 araçlık 2 katlı otopark da halkın hizmetine sunulacak.
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ağustos 2014'te kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Stadı ise tamamlanmayı bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Nisan 2017'deki ihalede 54 milyon 880 bin TL'lik fiyat veren Metro İnşaat'ı yüklenici firma olarak belirlediği Alsancak'ta yasal prosedürlerin aşılması sonrası inşaatın yarısı tamamlandı. İlk etapta geçen sezon açılması planlanan statta ihale tarihinden bu yana geçen süreçte artan inşaat maliyeti ve projeye yapılan ekler nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğdu. Maliyet farkı nedeniyle yüklenici firma gecikmeye düşerken statta şu anda sadece çatı kaplamaları yapılıyor.