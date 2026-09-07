Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi! Hangi takım kimi transfer etti?

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun yaz transfer dönemi tamamlandı. 22 Haziran’da başlayan ve 4 Eylül’de sona eren 76 günlük süreçte kulüpler kadrolarında önemli değişikliklere gitti. Peki, Süper Lig’de hangi transferler gerçekleşti? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimi aldı? En fazla transferi hangi takım yaptı?

İşte Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler:



Ernest Muci (Orta saha) | Beşiktaş ➜ Trabzonspor (Opsiyonu kullanıldı)



Cabral (Sol bek) | Benfica ➜ Trabzonspor

Ruslan Malinovsky | (Orta saha) Genoa ➜ Trabzonspor



Sinclair Armstrong (Santrfor) | Bristol City ➜ Göztepe



Noah Saviolo (Sol kanat) Vitoria ➜ Trabzonspor

Uğur Kaan Yıldız (Sağ bek) | Göztepe ➜ Kocaelispor



Elson Mendes (Orta saha) | Sochaux ➜ Kasımpaşa



Kenan Kurtovic (Santrafor) | NS Mura ➜ Kasımpaşa

Emirhan Boz (Ön libero) | Ayvalıkgücü Belediyespor ➜ Kasımpaşa



Dalo Stann Élysée (Sol kanat) | SC Bassam ➜ Kasımpaşa



Fatih Kaya (Forvet) | SV Wehen Wiesbaden ➜ Samsunspor

Matei Ilie (Stoper) | CFR Cluj ➜ Kasımpaşa



Andre Henrique (Forvet) | Gremio ➜ Göztepe



Vedat Muriqi (Santrafor) | Mallorca ➜ Fenerbahçe

Michal Karbownik (Sol bek) | Hertha Berlin ➜ Başakşehir



Onurcan Piri (Kaleci) | Kayserispor ➜ Kocaelispor



Edin Visca (Sağ kanat) | Trabzonspor ➜ Başakşehir

Amara Diouf (Sol kanat) | Kulüpsüz ➜ Fenerbahçe



Adem Yeşilyurt (Sağ kanat) | Karşıyaka ➜ Fenerbahçe



Siaka Bakayoko (Stoper) | Amiens ➜ Çaykur Rizespor

Zakaria Ariss (Sol bek) | Bastia Çaykur ➜ Rizespor



Salem Bouajila (Santrafor) | HJK Klubi 04 ➜ Göztepe



Ermal Krasniqi (Sol kanat) | Sparta Prag ➜ Amedspor

David Bates (Stoper) | Standard Liège ➜ Amedspor



Rayan Raveloson (Ön libero) | Young Boys ➜ Amedspor



Marcus Rafferty (Orta saha) | Degerfors IF ➜ Kasımpaşa

Makana Baku (Sol kanat) | Atromitos ➜ Kocaelispor



Hrvoje Smolcic (Stoper) | Frankfurt ➜ Çorum FK



Melih Kabasakal (Ön libero) | Gaziantep FK ➜ Trabzonspor

Metehan Mimaroğlu (Sol kanat) | Gençlerbirliği ➜ Trabzonspor



Thierry Karadeniz (Sol kanat) | Köln U19 ➜ Trabzonspor



Samet Akaydin (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Trabzonspor

Oğuzhan Ertem (On numara) Trabzonspor U19 ➜ Trabzonspor



Alex Matos (Orta saha) | Sheffield United ➜ Göztepe



Berk Kızıldemir (Sağ kanat) Galatasaray ➜ Amedspor

Kassoum Ouattara (Sol bek) | Monaco ➜ Beşiktaş



Andre Onana (Kaleci) | Manchester United ➜ Trabzonspor



Nathan Ake (Stoper) | Manchester City ➜ Fenerbahçe

Eldor Shomurodov (Santrafor) | Roma ➜ Başakşehir (Opsiyonu kullanıldı)



Samed Onur (Orta saha) | Gençlerbirliği ➜ Samsunspor



Bilal Bayazıt (Kaleci) | Kayserispor ➜ Samsunspor

Umut Can Aslan (Sol bek) | Kocaelispor U19 ➜ Kocaelispor



Talha Polat (Kaleci) | Kocaelispor U19 ➜ Kocaelispor



Konrad Michalak (Sol kanat) | Panetolikos ➜ Eyüpspor

Burak Bozan (Kaleci) | Gaziantep FK ➜ Amedspor



Gökhan Sazdağı (Sağ bek) | Beşiktaş ➜ Çorum FK



Çağrı Fedai (Santrafor) | Fenerbahçe U19 ➜ Fenerbahçe

İlhan Fakılı (Sol kanat) | Clermont ➜ Beşiktaş



Emir Ortakaya (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Kocaelispor



Ylber Ramadani (Ön libero) | Lecce ➜ Çorum FK

Omar Ben Ali (Forvet) | CS Sfaxien ➜ Alanyaspor



Tanguy Zoukrou (Stoper) | Young Boys ➜ Kocaelispor



Serdar Saatçı (Stoper) | Trabzonspor ➜ Çorum FK

Alexander Nübel (Kaleci) | Bayern Münih ➜ Beşiktaş



Doğan Alemdar (Kaleci) | Başakşehir ➜ Beşiktaş



David Costa (On numara) | Torreense ➜ Eyüpspor

Aral Şimşir (Sol kanat) Midtjylland ➜ Trabzonspor



Zak Jules (Stoper) | Kulüpsüz ➜ Eyüpspor



Emircan Gürlük (Sol kanat) | Orenburg ➜ Beşiktaş

Ayberk Karapo (Sağ bek) | Manisa FK ➜ Kasımpaşa



Erhan Erentürk (Kaleci) | Gençlerbirliği ➜ Çorum FK



Amadou Cisse (Sağ bek) |Strasbourg ➜ Amedspor

Hasan Abdulkareem (Sağ kanat) | Al-Zawraa ➜ Çorum FK



Modibo Sagnan (Çaykur Rizespor) | Montpellier ➜ Çaykur Rizespor



Arif Şimşir (Kaleci) | Altınordu ➜ Çorum FK

Lumbardh Dellova (Stoper) | CSKA Sofia ➜ Amedspor



Marcos Felipe (Kaleci) | Eyüpspor ➜ Çorum FK



Furkan Soyalp (Orta saha) | Kayserispor ➜ Amedspor

Jakob Jessen (Sol bek) | Frederica ➜ Kasımpaşa



Nihad Mujakic (Stoper) | Partizan ➜ Erzurumspor



Hasan Emre Yeşilyurt (Ön libero) | Sarıyer ➜ Çorum FK

Kévin Rodrigues (Sol bek) | Gaziantep FK ➜ Gençlerbirliği



Umut Meraş (Sol bek) | Eyüpspor ➜ Amedspor



Jawad El Yamiq (Stoper) | Real Zaragoza ➜ Eyüpspor

Hüseyin Bulut (Sağ bek) | Ankara Keçiörengücü ➜ Çorum FK



Horațiu Moldovan (Kaleci) | Atletico Madrid ➜ Eyüpspor



Ensar Çavuşoğlu (Stoper) | Van Spor FK ➜ Gençlerbirliği

Thiemoko Diarra (Sağ kanat) | Reims ➜ Kasımpala



Ebrima Colley (Sol kanat) | Young Boys ➜ Konyaspor



Noah Sonko Sundberg (Stoper) | Aris ➜ Göztepe

Sercan Deniz (Sol kanat) | Bucaspor 1928 ➜ Kasımpaşa



Emin Bayram (Stoper) | Westerlo ➜ Başakşehir



Da Mata (Stoper) | Flamengo U20 ➜ Konyaspor

Cheick Tidiane Diabate (Orta saha) | Korhogo ➜ Samsunspor



Saba Kharebashvili (Sol bek) | Dinamo Tiflis ➜ Başakşehir



Lesley Ugochukwu (Ön libero) | Burnley ➜ Galatasaray

Salih Özcan (Ön libero) | Dortmund ➜ Beşiktaş



Leandro Trossard (Sol kanat) | Arsenal ➜ Beşiktaş



Mason Greenwood (Sağ kanat) | Marsilya ➜ Fenerbahçe

Haydar Karataş (Sol kanat) | Sakaryaspor ➜ Kocaelispor



Ertuğrul Taşkıran (Kaleci) Alanyaspor ➜ Erzurumspor



Zafer Göktuğ Erdem (Orta saha) | 52 Orduspor FK ➜ Gençlerbirliği

Cenk Özkacar (Stoper) | Valencia ➜ Trabzonspor



Tayyip Talha Sanuç (Stoper) | Beşiktaş ➜ Çaykur Rizespor



Elliot Watt (Ön libero) | Motherwell ➜ Samsunspor

Show (Ön libero) | Maccabi Haif➜ Kocaelispor



Ahmed Kutucu (Forvet) | Galatasaray ➜ Çaykur Rizespor



Efe Can Mete (Stoper) | Göztepe U19 ➜ Göztepe

Alban Lafont (Kaleci) | Nantes ➜ Amedspor



Andrei Borza (Sol bek) | Rapid 1923 ➜ Çorum FK



Gift Orban (Santrfor) | Hoffenheim ➜ Amedspor

Skov Olsen (Sağ kanat) | Wolfsburg ➜ Başakşehir



Adrian Benedyczak (Santrfor) | Parma ➜ Kasımpaşa



Anıl Yaşar (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Eyüpspor

Umut Bozok (Santrfor) | Eyüpspor ➜ Başakşehir



Trivante Stewart (Santrfor) | Maccabi Haifa ➜ Gaziantep FK



Kacper Tobiasz (Kaleci) | Legia Varşova ➜ Gaziantep FK

Kerim Calhanoglu (Sol bek) | NK Vukovar ➜ Gaziantep FK



Florin Ștefan (Sol bek) | Craiova ➜ Gaziantep FK



Sabahattin Destici (Sağ bek) | Van Spor FK ➜ Gaziantep FK

Fuat Bavuk (Santrfor) | Elazığspor ➜ Gaziantep FK



Ulrich Meleke (Ön libero) | Al-Bataeh ➜ Gaziantep FK



René Mitongo (Santrfor) | Standard ➜ Trabzonspor

Chidozie Awaziem (Stoper) | Nantes ➜ Konyaspor



Chandrel Massanga (Ön libero) | Hatayspor ➜ Eyüpspor



Gyrano Kerk (Sağ kanat) Antwerp ➜ Erzurumspor

Abdelhamid Sabiri (On numara) | Fiorentina ➜ Eyüpspor



Ahmed Abdullahi (Santrfor) | Sunderland ➜ Eyüpspor



Gökdeniz Bayrakdar (Sağ kanat) | Bodrum FK ➜ Göztepe

Berat Özdemir (Ön libero) | Başakşehir ➜ Çorum FK



Luka Gugeshashvili (Kaleci) | PAOK ➜ Göztepe



Antoine Sekongo (Orta saha) | Dunkerque ➜ Samsunspor

Arouna Soro (On numara) | USC Bassam ➜ Alanyaspor



Jesús Ramírez (Santrfor) | Nacional ➜ Çorum FK



Mahmut Can Kara (Kaleci) | Alanyaspor ➜ U19 Alanyaspor

Güven Yalçın (Santrfor) | Alanyaspor ➜ Kasımpaşa



Nariman Akhundzada (Santrfor) | Columbus ➜ Erzurumspor



Mohamed Salah (Sağ kanat) | Liverpool ➜ Trabzonspor

Mohamed Diomandé (Orta saha) Rangers ➜ Çorum FK



Gabriele Guarino (Stoper) | Empoli ➜ Samsunspor



Igor Drapiński (Stoper) | Piast Gliwice ➜ Samsunspor

Arthur Masuaku (Sol bek) | Sunderland ➜ Konyaspor



Alexandros Kyziridis (Sol kanat) | Heart ➜ Çorum FK



Berkan Kutlu (Orta saha) | Konyaspor ➜ Kocaelispor

Şahin Dik (Sol kanat) | Giresunspor ➜ Alanyaspor



Baran Gezek (Ön libero) | Kayserispor ➜ Alanyaspor



Markus Karlsbakk (Orta saha) | Lillestrom ➜ Çorum FK

Serdar Dursun (Santrfor) | Kocaelispor ➜ Gaziantep FK



Festy Ebosele (Sağ bek) | Başakşehir ➜ Erzurumspor



Alexandre Penetra (Stoper) | AZ Alkmaar ➜ Çorum FK

Romelu Lukaku (Santrfor) | Napoli ➜ Fenerbahçe



Dusan Vlahovic (Santrfor) | Juventus ➜ Beşiktaş



Umut Erdem (Sol bek) | Galatasaray ➜ Çaykur Rizespor

İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe ➜ Gençlerbirliği



Halil Dervişoğlu (Santrfor) | Galatasaray ➜ Gaziantep FK



Mbaitoloum Daniel (Orta saha) | Aiglons ➜ Samsunspor

Enis Destan (Santrfor) | Hull City ➜ Konyaspor



Moussa Diakite (Orta saha) | Cadiz ➜ Çaykur Rizespor



Eric Souleymane Konate (Sol bek) | Kulüpsüz ➜ Konyaspor

Mohamed Samoussy (Orta saha) | ➜ Konyaspor



Alpha Fofana (Stoper) | ➜ Konyaspor



İbrahima Bah (Sağ kanat) | ➜ Konyaspor

Salih Uçan (Orta saha) Beşiktaş ➜ Gençlerbirliği



Ali Turap Bülbül (Sağ bek) | Galatasaray ➜ Amedspor



Emre Bilgin (Kaleci) Beşiktaş ➜ Eyüpspor

Yusuf Barası (Santrfor) | Kasımpaşa ➜ Eyüpspor



Rajmund Toth (Ön libero) | ETO FC ➜ Konyaspor



Elisha Owusu (Orta saha) | AJ Auxerre ➜ Erzurumspor FK

Miguel Cardoso (Orta saha) | Kayserispor ➜ Erzurumspor FK



Gonçalo Sousa (Sağ-Sol kanat) | Porto ➜ Kocaelispor



Bekir Turaç Böke (Santrfor) | Sivasspor ➜ Göztepe

Cheikh Niasse (orta saha) Verona ➜ Gençlerbirliği



Tiago Gouveia (orta saha) Benfica ➜ Gençlerbirliği



Richard Akonnor (Sol Bek) | Al-Jazira ➜ Göztepe

Aleksey Batrakov (On numara) | Lokomotiv Moskova ➜ Galatasaray



Sontje Hansen (Sağ Kanat) | Middlesbrough ➜ Gaziantep FK



Ivan Cedric (Santrfor) | Vanspor SK ➜ Alanyaspor

Metehan Baltacı (Stoper) | Galatasaray ➜ Gençlerbirliği



Paolo Fernandes (Kanat) | AEK ➜ Alanyaspor



Fabinho (orta saha) | Serbest ➜ Trabzonspor

Emre Demir (Orta Saha) | Fenerbahçe ➜ Alanyaspor

Oskar Ohlenschlaeger (Kanat) | Fredrikstad FK ➜ Samsunspor



Albert Iustin Doicaru (Sağ Kanat) | Farul ➜ Çaykur Rizespor

Ibrahim Yalatif Diabate (Santrfor) | GAIS ➜ Erzurumspor FK



Ernest Poku (Sağ Kanat) | Bayer Leverkusen ➜ Beşiktaş



Jean-Luc Dompe (Sol Kanat) | Hamburg ➜ Konyaspor

Florian Aye (Santrfor) | Servette ➜ Kocaelispor



Cengiz Ünder (kanat) | Fenerbahçe ➜ Çorum FK



Fabio Miretti (orta saha) | Juventus ➜ Beşikta

Kojo Peprah Oppong (stoper) Nice ➜ Fenerbahçe



Rafael Leao (Sol kanat) | Milan ➜ Galatasaray



Ermin Mahmic (orta saha) Slovan Liberec ➜ Çorum FK

Tobias Fjeld Gulliksen (Orta saha) | Rapid Wien ➜ Kocaelispor



Mostafa Mohamed (Santrfor) | Nantes ➜ Konyaspor



Deniz Gül (Santrfor) | Porto ➜ Galatasaray

El-Chadaille Bitshiabu (Stoper) | Leipzig ➜ Galatasaray



Franculino Gludo Dju (Santrfor) | Midtjylland ➜ Trabzonspor



Victor Orakpo (Forvet) | Nice ➜ Gençlerbirliği

Pedro Mendes (Santrfor) | Modena ➜ Gençlerbirliği



Çağlar Söyüncü (Stoper) | Fenerbahçe ➜ Çorum FK



Rafael Luis (Orta saha) | Benfica ➜ Gençlerbirliği

Gennaro Borrelli (Santrfor) | Cagliari ➜ Çaykur Rizespor



Ali Habeşoğlu (Santrfor) | Bodrum FK ➜ Trabzonspor



Can Bozdoğan (Orta saha) | Utecht ➜ Çaykur Rizespor

Ataberk Dadakdeniz (Kaleci) | Sakaryaspor ➜ Gaziantep FK



Faustino Adebola Rasheed Anjorin (Orta saha) | Torino ➜ Göztepe



Ümit Akdağ (Stoper) | Alanyaspor ➜ Beşiktaş

Ömer Bayram (Sol bek) Sarıyer ➜ Kasımpaşa



Abakar Sylla (Stoper) | Strasbourg FC ➜ Gaziantep FK



Jesurun Rak-Sakyi (Kanat) | Crystal Palace ➜ Kasımpaşa