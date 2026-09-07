Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi! Hangi takım kimi transfer etti?
“Süper Lig’de biten transferler hangileri?”, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kimi aldı?” soruları transfer döneminin kapanmasıyla gündemde. 18 Süper Lig kulübü toplam 202 futbolcuyu kadrosuna kattı. 21 transferle Çorum FK zirvede yer alırken Fenerbahçe ve Galatasaray 5’er transferle dönemin en az takviye yapan ekipleri oldu.
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun yaz transfer dönemi tamamlandı. 22 Haziran’da başlayan ve 4 Eylül’de sona eren 76 günlük süreçte kulüpler kadrolarında önemli değişikliklere gitti. Peki, Süper Lig’de hangi transferler gerçekleşti? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimi aldı? En fazla transferi hangi takım yaptı?
İşte Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler:
Ernest Muci (Orta saha) | Beşiktaş ➜ Trabzonspor (Opsiyonu kullanıldı)
Cabral (Sol bek) | Benfica ➜ Trabzonspor
Ruslan Malinovsky | (Orta saha) Genoa ➜ Trabzonspor
Sinclair Armstrong (Santrfor) | Bristol City ➜ Göztepe
Noah Saviolo (Sol kanat) Vitoria ➜ Trabzonspor
Uğur Kaan Yıldız (Sağ bek) | Göztepe ➜ Kocaelispor
Elson Mendes (Orta saha) | Sochaux ➜ Kasımpaşa
Kenan Kurtovic (Santrafor) | NS Mura ➜ Kasımpaşa
Emirhan Boz (Ön libero) | Ayvalıkgücü Belediyespor ➜ Kasımpaşa
Dalo Stann Élysée (Sol kanat) | SC Bassam ➜ Kasımpaşa
Fatih Kaya (Forvet) | SV Wehen Wiesbaden ➜ Samsunspor
Matei Ilie (Stoper) | CFR Cluj ➜ Kasımpaşa
Andre Henrique (Forvet) | Gremio ➜ Göztepe
Vedat Muriqi (Santrafor) | Mallorca ➜ Fenerbahçe
Michal Karbownik (Sol bek) | Hertha Berlin ➜ Başakşehir
Onurcan Piri (Kaleci) | Kayserispor ➜ Kocaelispor
Edin Visca (Sağ kanat) | Trabzonspor ➜ Başakşehir
Amara Diouf (Sol kanat) | Kulüpsüz ➜ Fenerbahçe
Adem Yeşilyurt (Sağ kanat) | Karşıyaka ➜ Fenerbahçe
Siaka Bakayoko (Stoper) | Amiens ➜ Çaykur Rizespor
Zakaria Ariss (Sol bek) | Bastia Çaykur ➜ Rizespor
Salem Bouajila (Santrafor) | HJK Klubi 04 ➜ Göztepe
Ermal Krasniqi (Sol kanat) | Sparta Prag ➜ Amedspor
David Bates (Stoper) | Standard Liège ➜ Amedspor
Rayan Raveloson (Ön libero) | Young Boys ➜ Amedspor
Marcus Rafferty (Orta saha) | Degerfors IF ➜ Kasımpaşa
Makana Baku (Sol kanat) | Atromitos ➜ Kocaelispor
Hrvoje Smolcic (Stoper) | Frankfurt ➜ Çorum FK
Melih Kabasakal (Ön libero) | Gaziantep FK ➜ Trabzonspor
Metehan Mimaroğlu (Sol kanat) | Gençlerbirliği ➜ Trabzonspor
Thierry Karadeniz (Sol kanat) | Köln U19 ➜ Trabzonspor
Samet Akaydin (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Trabzonspor
Oğuzhan Ertem (On numara) Trabzonspor U19 ➜ Trabzonspor
Alex Matos (Orta saha) | Sheffield United ➜ Göztepe
Berk Kızıldemir (Sağ kanat) Galatasaray ➜ Amedspor
Kassoum Ouattara (Sol bek) | Monaco ➜ Beşiktaş
Andre Onana (Kaleci) | Manchester United ➜ Trabzonspor
Nathan Ake (Stoper) | Manchester City ➜ Fenerbahçe
Eldor Shomurodov (Santrafor) | Roma ➜ Başakşehir (Opsiyonu kullanıldı)
Samed Onur (Orta saha) | Gençlerbirliği ➜ Samsunspor
Bilal Bayazıt (Kaleci) | Kayserispor ➜ Samsunspor
Umut Can Aslan (Sol bek) | Kocaelispor U19 ➜ Kocaelispor
Talha Polat (Kaleci) | Kocaelispor U19 ➜ Kocaelispor
Konrad Michalak (Sol kanat) | Panetolikos ➜ Eyüpspor
Burak Bozan (Kaleci) | Gaziantep FK ➜ Amedspor
Gökhan Sazdağı (Sağ bek) | Beşiktaş ➜ Çorum FK
Çağrı Fedai (Santrafor) | Fenerbahçe U19 ➜ Fenerbahçe
İlhan Fakılı (Sol kanat) | Clermont ➜ Beşiktaş
Emir Ortakaya (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Kocaelispor
Ylber Ramadani (Ön libero) | Lecce ➜ Çorum FK
Omar Ben Ali (Forvet) | CS Sfaxien ➜ Alanyaspor
Tanguy Zoukrou (Stoper) | Young Boys ➜ Kocaelispor
Serdar Saatçı (Stoper) | Trabzonspor ➜ Çorum FK
Alexander Nübel (Kaleci) | Bayern Münih ➜ Beşiktaş
Doğan Alemdar (Kaleci) | Başakşehir ➜ Beşiktaş
David Costa (On numara) | Torreense ➜ Eyüpspor
Aral Şimşir (Sol kanat) Midtjylland ➜ Trabzonspor
Zak Jules (Stoper) | Kulüpsüz ➜ Eyüpspor
Emircan Gürlük (Sol kanat) | Orenburg ➜ Beşiktaş
Ayberk Karapo (Sağ bek) | Manisa FK ➜ Kasımpaşa
Erhan Erentürk (Kaleci) | Gençlerbirliği ➜ Çorum FK
Amadou Cisse (Sağ bek) |Strasbourg ➜ Amedspor
Hasan Abdulkareem (Sağ kanat) | Al-Zawraa ➜ Çorum FK
Modibo Sagnan (Çaykur Rizespor) | Montpellier ➜ Çaykur Rizespor
Arif Şimşir (Kaleci) | Altınordu ➜ Çorum FK
Lumbardh Dellova (Stoper) | CSKA Sofia ➜ Amedspor
Marcos Felipe (Kaleci) | Eyüpspor ➜ Çorum FK
Furkan Soyalp (Orta saha) | Kayserispor ➜ Amedspor
Jakob Jessen (Sol bek) | Frederica ➜ Kasımpaşa
Nihad Mujakic (Stoper) | Partizan ➜ Erzurumspor
Hasan Emre Yeşilyurt (Ön libero) | Sarıyer ➜ Çorum FK
Kévin Rodrigues (Sol bek) | Gaziantep FK ➜ Gençlerbirliği
Umut Meraş (Sol bek) | Eyüpspor ➜ Amedspor
Jawad El Yamiq (Stoper) | Real Zaragoza ➜ Eyüpspor
Hüseyin Bulut (Sağ bek) | Ankara Keçiörengücü ➜ Çorum FK
Horațiu Moldovan (Kaleci) | Atletico Madrid ➜ Eyüpspor
Ensar Çavuşoğlu (Stoper) | Van Spor FK ➜ Gençlerbirliği
Thiemoko Diarra (Sağ kanat) | Reims ➜ Kasımpala
Ebrima Colley (Sol kanat) | Young Boys ➜ Konyaspor
Noah Sonko Sundberg (Stoper) | Aris ➜ Göztepe
Sercan Deniz (Sol kanat) | Bucaspor 1928 ➜ Kasımpaşa
Emin Bayram (Stoper) | Westerlo ➜ Başakşehir
Da Mata (Stoper) | Flamengo U20 ➜ Konyaspor
Cheick Tidiane Diabate (Orta saha) | Korhogo ➜ Samsunspor
Saba Kharebashvili (Sol bek) | Dinamo Tiflis ➜ Başakşehir
Lesley Ugochukwu (Ön libero) | Burnley ➜ Galatasaray
Salih Özcan (Ön libero) | Dortmund ➜ Beşiktaş
Leandro Trossard (Sol kanat) | Arsenal ➜ Beşiktaş
Mason Greenwood (Sağ kanat) | Marsilya ➜ Fenerbahçe
Haydar Karataş (Sol kanat) | Sakaryaspor ➜ Kocaelispor
Ertuğrul Taşkıran (Kaleci) Alanyaspor ➜ Erzurumspor
Zafer Göktuğ Erdem (Orta saha) | 52 Orduspor FK ➜ Gençlerbirliği
Cenk Özkacar (Stoper) | Valencia ➜ Trabzonspor
Tayyip Talha Sanuç (Stoper) | Beşiktaş ➜ Çaykur Rizespor
Elliot Watt (Ön libero) | Motherwell ➜ Samsunspor
Show (Ön libero) | Maccabi Haif➜ Kocaelispor
Ahmed Kutucu (Forvet) | Galatasaray ➜ Çaykur Rizespor
Efe Can Mete (Stoper) | Göztepe U19 ➜ Göztepe
Alban Lafont (Kaleci) | Nantes ➜ Amedspor
Andrei Borza (Sol bek) | Rapid 1923 ➜ Çorum FK
Gift Orban (Santrfor) | Hoffenheim ➜ Amedspor
Skov Olsen (Sağ kanat) | Wolfsburg ➜ Başakşehir
Adrian Benedyczak (Santrfor) | Parma ➜ Kasımpaşa
Anıl Yaşar (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Eyüpspor
Umut Bozok (Santrfor) | Eyüpspor ➜ Başakşehir
Trivante Stewart (Santrfor) | Maccabi Haifa ➜ Gaziantep FK
Kacper Tobiasz (Kaleci) | Legia Varşova ➜ Gaziantep FK
Kerim Calhanoglu (Sol bek) | NK Vukovar ➜ Gaziantep FK
Florin Ștefan (Sol bek) | Craiova ➜ Gaziantep FK
Sabahattin Destici (Sağ bek) | Van Spor FK ➜ Gaziantep FK
Fuat Bavuk (Santrfor) | Elazığspor ➜ Gaziantep FK
Ulrich Meleke (Ön libero) | Al-Bataeh ➜ Gaziantep FK
René Mitongo (Santrfor) | Standard ➜ Trabzonspor
Chidozie Awaziem (Stoper) | Nantes ➜ Konyaspor
Chandrel Massanga (Ön libero) | Hatayspor ➜ Eyüpspor
Gyrano Kerk (Sağ kanat) Antwerp ➜ Erzurumspor
Abdelhamid Sabiri (On numara) | Fiorentina ➜ Eyüpspor
Ahmed Abdullahi (Santrfor) | Sunderland ➜ Eyüpspor
Gökdeniz Bayrakdar (Sağ kanat) | Bodrum FK ➜ Göztepe
Berat Özdemir (Ön libero) | Başakşehir ➜ Çorum FK
Luka Gugeshashvili (Kaleci) | PAOK ➜ Göztepe
Antoine Sekongo (Orta saha) | Dunkerque ➜ Samsunspor
Arouna Soro (On numara) | USC Bassam ➜ Alanyaspor
Jesús Ramírez (Santrfor) | Nacional ➜ Çorum FK
Mahmut Can Kara (Kaleci) | Alanyaspor ➜ U19 Alanyaspor
Güven Yalçın (Santrfor) | Alanyaspor ➜ Kasımpaşa
Nariman Akhundzada (Santrfor) | Columbus ➜ Erzurumspor
Mohamed Salah (Sağ kanat) | Liverpool ➜ Trabzonspor
Mohamed Diomandé (Orta saha) Rangers ➜ Çorum FK
Gabriele Guarino (Stoper) | Empoli ➜ Samsunspor
Igor Drapiński (Stoper) | Piast Gliwice ➜ Samsunspor
Arthur Masuaku (Sol bek) | Sunderland ➜ Konyaspor
Alexandros Kyziridis (Sol kanat) | Heart ➜ Çorum FK
Berkan Kutlu (Orta saha) | Konyaspor ➜ Kocaelispor
Şahin Dik (Sol kanat) | Giresunspor ➜ Alanyaspor
Baran Gezek (Ön libero) | Kayserispor ➜ Alanyaspor
Markus Karlsbakk (Orta saha) | Lillestrom ➜ Çorum FK
Serdar Dursun (Santrfor) | Kocaelispor ➜ Gaziantep FK
Festy Ebosele (Sağ bek) | Başakşehir ➜ Erzurumspor
Alexandre Penetra (Stoper) | AZ Alkmaar ➜ Çorum FK
Romelu Lukaku (Santrfor) | Napoli ➜ Fenerbahçe
Dusan Vlahovic (Santrfor) | Juventus ➜ Beşiktaş
Umut Erdem (Sol bek) | Galatasaray ➜ Çaykur Rizespor
İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe ➜ Gençlerbirliği
Halil Dervişoğlu (Santrfor) | Galatasaray ➜ Gaziantep FK
Mbaitoloum Daniel (Orta saha) | Aiglons ➜ Samsunspor
Enis Destan (Santrfor) | Hull City ➜ Konyaspor
Moussa Diakite (Orta saha) | Cadiz ➜ Çaykur Rizespor
Eric Souleymane Konate (Sol bek) | Kulüpsüz ➜ Konyaspor
Mohamed Samoussy (Orta saha) | ➜ Konyaspor
Alpha Fofana (Stoper) | ➜ Konyaspor
İbrahima Bah (Sağ kanat) | ➜ Konyaspor
Salih Uçan (Orta saha) Beşiktaş ➜ Gençlerbirliği
Ali Turap Bülbül (Sağ bek) | Galatasaray ➜ Amedspor
Emre Bilgin (Kaleci) Beşiktaş ➜ Eyüpspor
Yusuf Barası (Santrfor) | Kasımpaşa ➜ Eyüpspor
Rajmund Toth (Ön libero) | ETO FC ➜ Konyaspor
Elisha Owusu (Orta saha) | AJ Auxerre ➜ Erzurumspor FK
Miguel Cardoso (Orta saha) | Kayserispor ➜ Erzurumspor FK
Gonçalo Sousa (Sağ-Sol kanat) | Porto ➜ Kocaelispor
Bekir Turaç Böke (Santrfor) | Sivasspor ➜ Göztepe
Cheikh Niasse (orta saha) Verona ➜ Gençlerbirliği
Tiago Gouveia (orta saha) Benfica ➜ Gençlerbirliği
Richard Akonnor (Sol Bek) | Al-Jazira ➜ Göztepe
Aleksey Batrakov (On numara) | Lokomotiv Moskova ➜ Galatasaray
Sontje Hansen (Sağ Kanat) | Middlesbrough ➜ Gaziantep FK
Ivan Cedric (Santrfor) | Vanspor SK ➜ Alanyaspor
Metehan Baltacı (Stoper) | Galatasaray ➜ Gençlerbirliği
Paolo Fernandes (Kanat) | AEK ➜ Alanyaspor
Fabinho (orta saha) | Serbest ➜ Trabzonspor
Emre Demir (Orta Saha) | Fenerbahçe ➜ Alanyaspor
Oskar Ohlenschlaeger (Kanat) | Fredrikstad FK ➜ Samsunspor
Albert Iustin Doicaru (Sağ Kanat) | Farul ➜ Çaykur Rizespor
Ibrahim Yalatif Diabate (Santrfor) | GAIS ➜ Erzurumspor FK
Ernest Poku (Sağ Kanat) | Bayer Leverkusen ➜ Beşiktaş
Jean-Luc Dompe (Sol Kanat) | Hamburg ➜ Konyaspor
Florian Aye (Santrfor) | Servette ➜ Kocaelispor
Cengiz Ünder (kanat) | Fenerbahçe ➜ Çorum FK
Fabio Miretti (orta saha) | Juventus ➜ Beşikta
Kojo Peprah Oppong (stoper) Nice ➜ Fenerbahçe
Rafael Leao (Sol kanat) | Milan ➜ Galatasaray
Ermin Mahmic (orta saha) Slovan Liberec ➜ Çorum FK
Tobias Fjeld Gulliksen (Orta saha) | Rapid Wien ➜ Kocaelispor
Mostafa Mohamed (Santrfor) | Nantes ➜ Konyaspor
Deniz Gül (Santrfor) | Porto ➜ Galatasaray
El-Chadaille Bitshiabu (Stoper) | Leipzig ➜ Galatasaray
Franculino Gludo Dju (Santrfor) | Midtjylland ➜ Trabzonspor
Victor Orakpo (Forvet) | Nice ➜ Gençlerbirliği
Pedro Mendes (Santrfor) | Modena ➜ Gençlerbirliği
Çağlar Söyüncü (Stoper) | Fenerbahçe ➜ Çorum FK
Rafael Luis (Orta saha) | Benfica ➜ Gençlerbirliği
Gennaro Borrelli (Santrfor) | Cagliari ➜ Çaykur Rizespor
Ali Habeşoğlu (Santrfor) | Bodrum FK ➜ Trabzonspor
Can Bozdoğan (Orta saha) | Utecht ➜ Çaykur Rizespor
Ataberk Dadakdeniz (Kaleci) | Sakaryaspor ➜ Gaziantep FK
Faustino Adebola Rasheed Anjorin (Orta saha) | Torino ➜ Göztepe
Ümit Akdağ (Stoper) | Alanyaspor ➜ Beşiktaş
Ömer Bayram (Sol bek) Sarıyer ➜ Kasımpaşa
Abakar Sylla (Stoper) | Strasbourg FC ➜ Gaziantep FK
Jesurun Rak-Sakyi (Kanat) | Crystal Palace ➜ Kasımpaşa