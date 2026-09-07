Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi! Hangi takım kimi transfer etti?

“Süper Lig’de biten transferler hangileri?”, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kimi aldı?” soruları transfer döneminin kapanmasıyla gündemde. 18 Süper Lig kulübü toplam 202 futbolcuyu kadrosuna kattı. 21 transferle Çorum FK zirvede yer alırken Fenerbahçe ve Galatasaray 5’er transferle dönemin en az takviye yapan ekipleri oldu.

Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi! Hangi takım kimi transfer etti?
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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun yaz transfer dönemi tamamlandı. 22 Haziran’da başlayan ve 4 Eylül’de sona eren 76 günlük süreçte kulüpler kadrolarında önemli değişikliklere gitti. Peki, Süper Lig’de hangi transferler gerçekleşti? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimi aldı? En fazla transferi hangi takım yaptı?

İşte Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler: 

Ernest Muci (Orta saha) | Beşiktaş ➜ Trabzonspor (Opsiyonu kullanıldı)

Cabral (Sol bek) | Benfica ➜ Trabzonspor

Ruslan Malinovsky | (Orta saha) Genoa ➜ Trabzonspor

Sinclair Armstrong (Santrfor) | Bristol City ➜  Göztepe

Noah Saviolo (Sol kanat) Vitoria ➜ Trabzonspor

Uğur Kaan Yıldız (Sağ bek) | Göztepe ➜ Kocaelispor

Elson Mendes (Orta saha) | Sochaux ➜ Kasımpaşa

Kenan Kurtovic (Santrafor) | NS Mura ➜ Kasımpaşa

Emirhan Boz (Ön libero) | Ayvalıkgücü Belediyespor ➜  Kasımpaşa

Dalo Stann Élysée (Sol kanat) | SC Bassam ➜  Kasımpaşa

Fatih Kaya (Forvet) | SV Wehen Wiesbaden ➜ Samsunspor

Matei Ilie (Stoper) | CFR Cluj ➜ Kasımpaşa

Andre Henrique (Forvet) | Gremio ➜ Göztepe

Vedat Muriqi (Santrafor) | Mallorca ➜ Fenerbahçe 

Michal Karbownik (Sol bek) | Hertha Berlin ➜ Başakşehir

Onurcan Piri (Kaleci) | Kayserispor ➜ Kocaelispor

Edin Visca (Sağ kanat) | Trabzonspor ➜ Başakşehir

Amara Diouf (Sol kanat) | Kulüpsüz ➜ Fenerbahçe

Adem Yeşilyurt (Sağ kanat) | Karşıyaka ➜ Fenerbahçe

Siaka Bakayoko (Stoper) | Amiens ➜ Çaykur Rizespor

Zakaria Ariss (Sol bek) | Bastia Çaykur ➜ Rizespor

Salem Bouajila (Santrafor) | HJK Klubi 04 ➜ Göztepe

Ermal Krasniqi (Sol kanat) | Sparta Prag ➜ Amedspor

David Bates (Stoper) | Standard Liège ➜ Amedspor

Rayan Raveloson (Ön libero) | Young Boys ➜ Amedspor

Marcus Rafferty (Orta saha) | Degerfors IF ➜ Kasımpaşa

Makana Baku (Sol kanat) | Atromitos ➜ Kocaelispor

Hrvoje Smolcic (Stoper) | Frankfurt ➜ Çorum FK

Melih Kabasakal (Ön libero) | Gaziantep FK ➜ Trabzonspor

Metehan Mimaroğlu (Sol kanat) | Gençlerbirliği ➜ Trabzonspor

Thierry Karadeniz (Sol kanat) | Köln U19 ➜ Trabzonspor 

Samet Akaydin (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Trabzonspor

Oğuzhan Ertem (On numara) Trabzonspor U19 ➜ Trabzonspor

Alex Matos (Orta saha) | Sheffield United ➜ Göztepe

Berk Kızıldemir (Sağ kanat) Galatasaray ➜ Amedspor

Kassoum Ouattara (Sol bek) |  Monaco ➜ Beşiktaş

Andre Onana (Kaleci) | Manchester United ➜ Trabzonspor

Nathan Ake (Stoper) | Manchester City ➜ Fenerbahçe

Eldor Shomurodov (Santrafor) | Roma ➜ Başakşehir (Opsiyonu kullanıldı)

Samed Onur (Orta saha) | Gençlerbirliği ➜ Samsunspor

Bilal Bayazıt (Kaleci) | Kayserispor ➜ Samsunspor

Umut Can Aslan (Sol bek) | Kocaelispor U19 ➜ Kocaelispor

Talha Polat (Kaleci) | Kocaelispor U19 ➜ Kocaelispor

Konrad Michalak (Sol kanat) | Panetolikos ➜ Eyüpspor

Burak Bozan (Kaleci) | Gaziantep FK ➜ Amedspor

Gökhan Sazdağı (Sağ bek) | Beşiktaş ➜ Çorum FK

Çağrı Fedai (Santrafor) | Fenerbahçe U19 ➜ Fenerbahçe

İlhan Fakılı (Sol kanat) | Clermont ➜ Beşiktaş

Emir Ortakaya (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Kocaelispor

Ylber Ramadani (Ön libero) | Lecce ➜ Çorum FK

Omar Ben Ali (Forvet) | CS Sfaxien ➜ Alanyaspor

Tanguy Zoukrou (Stoper) | Young Boys ➜ Kocaelispor

Serdar Saatçı (Stoper) | Trabzonspor ➜ Çorum FK

Alexander Nübel (Kaleci) | Bayern Münih ➜ Beşiktaş

Doğan Alemdar (Kaleci) | Başakşehir ➜ Beşiktaş

David Costa (On numara) | Torreense ➜ Eyüpspor

Aral Şimşir (Sol kanat) Midtjylland ➜ Trabzonspor

Zak Jules (Stoper) | Kulüpsüz ➜ Eyüpspor

Emircan Gürlük (Sol kanat) | Orenburg ➜ Beşiktaş

Ayberk Karapo (Sağ bek) | Manisa FK ➜ Kasımpaşa

Erhan Erentürk (Kaleci) | Gençlerbirliği ➜ Çorum FK

Amadou Cisse (Sağ bek) |Strasbourg ➜ Amedspor

Hasan Abdulkareem (Sağ kanat) | Al-Zawraa ➜ Çorum FK

Modibo Sagnan (Çaykur Rizespor) | Montpellier ➜ Çaykur Rizespor

Arif Şimşir (Kaleci) | Altınordu ➜ Çorum FK

Lumbardh Dellova (Stoper) | CSKA Sofia ➜ Amedspor

Marcos Felipe (Kaleci) | Eyüpspor ➜ Çorum FK

Furkan Soyalp (Orta saha) | Kayserispor ➜ Amedspor

Jakob Jessen (Sol bek) | Frederica ➜ Kasımpaşa

Nihad Mujakic (Stoper) | Partizan ➜ Erzurumspor

Hasan Emre Yeşilyurt (Ön libero) | Sarıyer ➜ Çorum FK

Kévin Rodrigues (Sol bek) | Gaziantep FK ➜ Gençlerbirliği

Umut Meraş (Sol bek) | Eyüpspor ➜ Amedspor

Jawad El Yamiq (Stoper) | Real Zaragoza ➜ Eyüpspor

Hüseyin Bulut (Sağ bek) | Ankara Keçiörengücü ➜ Çorum FK

Horațiu Moldovan (Kaleci) | Atletico Madrid ➜ Eyüpspor

Ensar Çavuşoğlu (Stoper) | Van Spor FK ➜ Gençlerbirliği

Thiemoko Diarra (Sağ kanat) | Reims ➜ Kasımpala

Ebrima Colley (Sol kanat) | Young Boys ➜ Konyaspor

Noah Sonko Sundberg (Stoper) | Aris ➜ Göztepe

Sercan Deniz (Sol kanat) | Bucaspor 1928 ➜ Kasımpaşa 

Emin Bayram (Stoper) | Westerlo ➜ Başakşehir

Da Mata (Stoper) | Flamengo U20 ➜ Konyaspor

Cheick Tidiane Diabate (Orta saha) | Korhogo ➜ Samsunspor

Saba Kharebashvili (Sol bek) | Dinamo Tiflis ➜ Başakşehir

Lesley Ugochukwu (Ön libero) | Burnley ➜ Galatasaray

Salih Özcan (Ön libero) | Dortmund ➜ Beşiktaş

Leandro Trossard (Sol kanat) | Arsenal ➜ Beşiktaş

Mason Greenwood (Sağ kanat) | Marsilya ➜ Fenerbahçe 

Haydar Karataş (Sol kanat) | Sakaryaspor ➜ Kocaelispor

Ertuğrul Taşkıran (Kaleci) Alanyaspor ➜ Erzurumspor

Zafer Göktuğ Erdem (Orta saha) | 52 Orduspor FK ➜ Gençlerbirliği

Cenk Özkacar (Stoper) | Valencia ➜ Trabzonspor

Tayyip Talha Sanuç (Stoper) | Beşiktaş ➜ Çaykur Rizespor

Elliot Watt (Ön libero) | Motherwell ➜ Samsunspor

Show (Ön libero) | Maccabi Haif➜ Kocaelispor

Ahmed Kutucu (Forvet) | Galatasaray ➜ Çaykur Rizespor

Efe Can Mete (Stoper) | Göztepe U19 ➜ Göztepe

Alban Lafont (Kaleci) | Nantes ➜ Amedspor

Andrei Borza (Sol bek) | Rapid 1923 ➜ Çorum FK

Gift Orban (Santrfor) | Hoffenheim ➜ Amedspor

Skov Olsen (Sağ kanat) | Wolfsburg ➜ Başakşehir

Adrian Benedyczak (Santrfor) | Parma ➜ Kasımpaşa 

Anıl Yaşar (Stoper) | Çaykur Rizespor ➜ Eyüpspor

Umut Bozok (Santrfor) | Eyüpspor ➜ Başakşehir

Trivante Stewart (Santrfor) | Maccabi Haifa ➜ Gaziantep FK

Kacper Tobiasz (Kaleci) | Legia Varşova ➜ Gaziantep FK

Kerim Calhanoglu (Sol bek) | NK Vukovar ➜ Gaziantep FK

Florin Ștefan (Sol bek) | Craiova ➜ Gaziantep FK

Sabahattin Destici (Sağ bek) | Van Spor FK ➜ Gaziantep FK

Fuat Bavuk (Santrfor) | Elazığspor ➜ Gaziantep FK 

Ulrich Meleke (Ön libero) | Al-Bataeh ➜ Gaziantep FK

René Mitongo (Santrfor) | Standard ➜ Trabzonspor

Chidozie Awaziem (Stoper) | Nantes ➜ Konyaspor

Chandrel Massanga (Ön libero) | Hatayspor ➜ Eyüpspor

Gyrano Kerk (Sağ kanat) Antwerp ➜ Erzurumspor

Abdelhamid Sabiri (On numara) | Fiorentina ➜ Eyüpspor

Ahmed Abdullahi (Santrfor) | Sunderland ➜ Eyüpspor

Gökdeniz Bayrakdar (Sağ kanat) | Bodrum FK ➜ Göztepe

Berat Özdemir (Ön libero) | Başakşehir ➜ Çorum FK

Luka Gugeshashvili (Kaleci) | PAOK ➜ Göztepe

Antoine Sekongo (Orta saha) | Dunkerque ➜ Samsunspor

Arouna Soro (On numara) | USC Bassam ➜ Alanyaspor

Jesús Ramírez (Santrfor) | Nacional ➜ Çorum FK

Mahmut Can Kara (Kaleci) | Alanyaspor ➜ U19 Alanyaspor

Güven Yalçın (Santrfor) | Alanyaspor ➜ Kasımpaşa

Nariman Akhundzada (Santrfor) | Columbus ➜ Erzurumspor

Mohamed Salah (Sağ kanat) | Liverpool ➜ Trabzonspor

Mohamed Diomandé (Orta saha) Rangers ➜ Çorum FK

Gabriele Guarino (Stoper) | Empoli ➜ Samsunspor

Igor Drapiński (Stoper) | Piast Gliwice ➜ Samsunspor

Arthur Masuaku (Sol bek) | Sunderland ➜ Konyaspor

Alexandros Kyziridis (Sol kanat) | Heart ➜ Çorum FK

Berkan Kutlu (Orta saha) | Konyaspor ➜ Kocaelispor

Şahin Dik (Sol kanat) | Giresunspor ➜ Alanyaspor

Baran Gezek (Ön libero) | Kayserispor ➜ Alanyaspor

Markus Karlsbakk (Orta saha) | Lillestrom ➜ Çorum FK

Serdar Dursun (Santrfor) | Kocaelispor ➜ Gaziantep FK

Festy Ebosele (Sağ bek) | Başakşehir ➜ Erzurumspor

Alexandre Penetra (Stoper) | AZ Alkmaar ➜ Çorum FK

Romelu Lukaku (Santrfor) | Napoli ➜ Fenerbahçe

Dusan Vlahovic (Santrfor) | Juventus ➜ Beşiktaş

Umut Erdem (Sol bek) | Galatasaray ➜ Çaykur Rizespor

İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe ➜ Gençlerbirliği

Halil Dervişoğlu (Santrfor) | Galatasaray ➜ Gaziantep FK

Mbaitoloum Daniel (Orta saha) | Aiglons ➜ Samsunspor

Enis Destan (Santrfor) | Hull City ➜ Konyaspor

Moussa Diakite (Orta saha) | Cadiz ➜ Çaykur Rizespor

Eric Souleymane Konate (Sol bek) | Kulüpsüz ➜ Konyaspor

Mohamed Samoussy (Orta saha) | ➜ Konyaspor

Alpha Fofana (Stoper) | ➜ Konyaspor

İbrahima Bah (Sağ kanat) | ➜ Konyaspor

Salih Uçan (Orta saha) Beşiktaş ➜ Gençlerbirliği

Ali Turap Bülbül (Sağ bek) | Galatasaray ➜ Amedspor

Emre Bilgin (Kaleci) Beşiktaş ➜  Eyüpspor

Yusuf Barası (Santrfor) | Kasımpaşa ➜ Eyüpspor

Rajmund Toth (Ön libero) | ETO FC ➜  Konyaspor

Elisha Owusu (Orta saha) | AJ Auxerre ➜  Erzurumspor FK

Miguel Cardoso (Orta saha) | Kayserispor ➜ Erzurumspor FK

Gonçalo Sousa (Sağ-Sol kanat) | Porto ➜ Kocaelispor

Bekir Turaç Böke (Santrfor) | Sivasspor ➜ Göztepe

Cheikh Niasse (orta saha) Verona ➜ Gençlerbirliği

Tiago Gouveia (orta saha) Benfica ➜  Gençlerbirliği

Richard Akonnor (Sol Bek) | Al-Jazira ➜ Göztepe

Aleksey Batrakov (On numara) | Lokomotiv Moskova ➜ Galatasaray

Sontje Hansen (Sağ Kanat) | Middlesbrough ➜ Gaziantep FK

Ivan Cedric (Santrfor) | Vanspor SK ➜ Alanyaspor

Metehan Baltacı (Stoper) | Galatasaray ➜ Gençlerbirliği

Paolo Fernandes (Kanat) | AEK ➜ Alanyaspor

Fabinho (orta saha) | Serbest ➜ Trabzonspor

Emre Demir (Orta Saha) | Fenerbahçe ➜ Alanyaspor

Oskar Ohlenschlaeger (Kanat) | Fredrikstad FK ➜ Samsunspor

Albert Iustin Doicaru (Sağ Kanat) | Farul ➜ Çaykur Rizespor

Ibrahim Yalatif Diabate (Santrfor) | GAIS ➜ Erzurumspor FK

Ernest Poku (Sağ Kanat) | Bayer Leverkusen ➜ Beşiktaş

Jean-Luc Dompe (Sol Kanat) | Hamburg ➜ Konyaspor

Florian Aye (Santrfor) | Servette ➜ Kocaelispor

Cengiz Ünder (kanat) | Fenerbahçe ➜ Çorum FK

Fabio Miretti (orta saha) | Juventus ➜ Beşikta

Kojo Peprah Oppong (stoper) Nice ➜ Fenerbahçe

Rafael Leao (Sol kanat) | Milan ➜ Galatasaray

Ermin Mahmic (orta saha) Slovan Liberec ➜ Çorum FK

Tobias Fjeld Gulliksen (Orta saha) | Rapid Wien ➜ Kocaelispor

Mostafa Mohamed (Santrfor) | Nantes ➜ Konyaspor

Deniz Gül (Santrfor) | Porto ➜ Galatasaray 

El-Chadaille Bitshiabu (Stoper) | Leipzig ➜ Galatasaray

Franculino Gludo Dju (Santrfor) | Midtjylland ➜ Trabzonspor

Victor Orakpo (Forvet) | Nice ➜ Gençlerbirliği

Pedro Mendes (Santrfor) | Modena ➜ Gençlerbirliği

Çağlar Söyüncü (Stoper) | Fenerbahçe ➜ Çorum FK

Rafael Luis (Orta saha) |  Benfica  ➜ Gençlerbirliği

Gennaro Borrelli (Santrfor) | Cagliari ➜ Çaykur Rizespor

Ali Habeşoğlu (Santrfor) | Bodrum FK ➜ Trabzonspor

Can Bozdoğan (Orta saha) | Utecht ➜ Çaykur Rizespor

Ataberk Dadakdeniz (Kaleci) | Sakaryaspor ➜ Gaziantep FK

Faustino Adebola Rasheed Anjorin (Orta saha) | Torino ➜ Göztepe

Ümit Akdağ (Stoper) | Alanyaspor ➜ Beşiktaş

Ömer Bayram (Sol bek) Sarıyer ➜ Kasımpaşa 

Abakar Sylla (Stoper) | Strasbourg FC ➜ Gaziantep FK

Jesurun Rak-Sakyi (Kanat) | Crystal Palace ➜ Kasımpaşa

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