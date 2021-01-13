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Süper Lig'de yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkartıldı

Süper Lig kulüpleri, yabancı sayısının sezonun 2. yarısı için 16'ya çıkmasını talep etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

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Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yabancı oyuncu sayısının sezonun 2. yarısı için 14'ten 16'ya çıkmasını talep etmişti. Kulüplerin isteğine olumlu yaklaşan TFF, yabancı sayısını 16'ya yükselttiğini Kulüpler Birliği toplantısından sonra duyurdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının ardından, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık" dedi. Yayıncı kuruluş ile ilgili de konuşan Özdemir, " beIN Sports ile bugün itibariyle hiçbir sorunumuz yoktur. Sözleşmeye göre yapılan tüm ödemeler yapılmıştır. Herhangi bir sorun yok" dedi. 

Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Sepil ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni başkanın 28 Ocak'ta belli olacağını söyledi.

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