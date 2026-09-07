Süper Lig'de sezonun en çok harcayan ve en çok para kazanan takımları belli oldu
Süper Lig'de 2026-27 sezonu öncesi birçok takım kadrosuna birçok yıldızı kataran dikkatleri üzerine çekti. Transfer döneminin sona ermesinden sonra bu sezon en çok harcama yapan ve en çok gelir elde den takımlar belli oldu.
Süper Lig'de bu sezon transfer dönemi büyük takımların yıldız transferleriyle hareketli geçti. Süper Lig'de bu sezon en çok harcama yapan ve en çok gelir elde eden takımlar belli oldu. İşte ortaya çıkan tablo...
En çok harcama yapan takımlar
1- Fenerbahçe: 99.1 milyon euro
2- Beşiktaş: 79 milyon euro
3- Galatasaray: 78 milyon euro
4- Trabzonspor: 65.8 milyon euro
5- Çorum FK: 24.8 milyon euro
6- Samsunspor: 13.7 milyon euro
7- Kasımpaşa: 12.5 milyon euro
8- Başakşehir: 9.7 milyon euro
9- Amedspor: 9 milyon euro
10: Çaykur Rizespor: 5.6 milyon euro
En çok gelir elde eden takımlar
1- Trabzonspor: 52.2 milyon euro
2- Fenerbahçe: 29 milyon euro
3- Samsunspor: 19.7 milyon euro
4- Beşiktaş: 4.2 milyon euro
5- Alanyaspor: 7 milyon euro
6- Göztepe: 6.3 milyon euro
7- Galatasaray: 5.5 milyon euro
8- Eyüpspor: 3.6 milyon euro
9- Gençlerblrliği: 2.5 milyon euro
10- Başakşehir: 2.3 milyon euro