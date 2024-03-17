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Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor karşısında

Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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3. dakikada Hatayspor öne geçti. Doğukan Sinik'in uzak mesafeden defansın arkasına ortaladığı topu kontrol eden Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonucu geçerli sayıldı: 1-0

10. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Samsunspor yarı sahasına gönderilen uzun topla buluşan Kerim Alıcı, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarıya çıktı.

32. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa Soner Gönül'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, top soldan auta gitti.

İlk 45 dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Ghoulam, Maksimovic, Kerim Alıcı, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Sousa, Doğukan Sinik, Rivas, Strandberg

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Ntcham, Emre Kılınç, Holse Justesen, Raman Dirk

Gol: Dk. 3 Strandberg (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor), Dk. 41 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)

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